Запечённые шампиньоны с куриным фаршем

Ингредиенты
шампиньоны (большие) - 6 шт.
фарш из куриной грудки - 150 гр
лук репчатый - 1 шт.
кинза свежая - несколько веточек
свежая петрушка - несколько веточек
Тертый сыр - 3 ст.
зеленый песто - 3 ч. л. (по желанию)
соль
перец
оливковое масло
специи для фарша
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовьте фарш из куриной грудки.
Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости и золотистой корочки.
Нарезать кинзу и петрушку.
В фарш добавить обжаренный лук и зелень, приправить солью и перцем.
Хорошо перемешать.
Протереть шампиньоны салфеткой от грязи, можно снять верхнюю кожицу.
Открутите ножки (их можно использовать в другой посуде) и добавьте внутрь колпачка немного соли.
Маленькие шарики из фарша скатать мокрыми руками.
В каждую шляпку грибов положить по шарику. Сверху полейте оливковым маслом. Духовку разогрейте до 200 градусов.
Противень с фаршированными грибами поставить в разогретую духовку на 15 минут.
Когда из грибов выйдет сок и фрикадельки запекутся, снять противень и посыпать закуску тертым сыром.
Половину грибов я намазала зеленым соусом песто.
Отправьте сковороду с грибами обратно в духовку еще на 10 минут, пока сыр не подрумянится.
При подаче посыпать зеленью.
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