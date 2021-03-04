Четыре вкуса

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Запечённые шампиньоны с куриным фаршем

Фото к рецепту: Запечённые шампиньоны с куриным фаршем

Ингредиенты 

шампиньоны (большие) - 6 шт. 
фарш из куриной грудки - 150 гр 
лук репчатый - 1 шт. 
кинза свежая - несколько веточек 
свежая петрушка - несколько веточек 
Тертый сыр - 3 ст. 
зеленый песто - 3 ч. л. (по желанию) 
соль 
перец 
оливковое масло 
специи для фарша 

Пошаговый рецепт приготовления 

Приготовьте фарш из куриной грудки. 

Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости и золотистой корочки. 

Нарезать кинзу и петрушку. 

В фарш добавить обжаренный лук и зелень, приправить солью и перцем. 

Хорошо перемешать. 

Протереть шампиньоны салфеткой от грязи, можно снять верхнюю кожицу. 

Открутите ножки (их можно использовать в другой посуде) и добавьте внутрь колпачка немного соли. 

Маленькие шарики из фарша скатать мокрыми руками. 

В каждую шляпку грибов положить по шарику.  Сверху полейте оливковым маслом. Духовку разогрейте до 200 градусов. 

Противень с фаршированными грибами поставить в разогретую духовку на 15 минут. 

Когда из грибов выйдет сок и фрикадельки запекутся, снять противень и посыпать закуску тертым сыром. 

Половину грибов я намазала зеленым соусом песто.

 

Отправьте сковороду с грибами обратно в духовку еще на 10 минут, пока сыр не подрумянится. 
При подаче посыпать зеленью. 

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