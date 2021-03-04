Запечённые шампиньоны с куриным фаршем

Ингредиенты

шампиньоны (большие) - 6 шт.

фарш из куриной грудки - 150 гр

лук репчатый - 1 шт.

кинза свежая - несколько веточек

свежая петрушка - несколько веточек

Тертый сыр - 3 ст.

зеленый песто - 3 ч. л. (по желанию)

соль

перец

оливковое масло

специи для фарша

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовьте фарш из куриной грудки.

Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости и золотистой корочки.

Нарезать кинзу и петрушку.

В фарш добавить обжаренный лук и зелень, приправить солью и перцем.

Хорошо перемешать.

Протереть шампиньоны салфеткой от грязи, можно снять верхнюю кожицу.

Открутите ножки (их можно использовать в другой посуде) и добавьте внутрь колпачка немного соли.

Маленькие шарики из фарша скатать мокрыми руками.

В каждую шляпку грибов положить по шарику. Сверху полейте оливковым маслом. Духовку разогрейте до 200 градусов.

Противень с фаршированными грибами поставить в разогретую духовку на 15 минут.

Когда из грибов выйдет сок и фрикадельки запекутся, снять противень и посыпать закуску тертым сыром.

Половину грибов я намазала зеленым соусом песто.

Отправьте сковороду с грибами обратно в духовку еще на 10 минут, пока сыр не подрумянится.

При подаче посыпать зеленью.