Чем полезна зеленая гречка?

Зеленая, или как ее еще называют «живая», гречка входит в рацион большинства приверженцев здорового образа жизни и людей, желающих похудеть без вреда для организма. Что такое «зеленая гречка» и почему она так полезна?

Зеленая гречка — это гречневая крупа, не прошедшая термическую обработку и сохранившая свои полезные качества.

Польза

Зеленая гречка содержит в себе много полезных веществ, в четыре раза больше пищевых волокон (чем крупа с термообработкой), антиоксиданты и витамины группы В. Помимо этого, «живая» гречка является богатейшим источником магния, калия, кальция, фосфора и железа. Также в ней содержится: цинк, натрий селен и марганец.

Несмотря на то, что зеленая гречка достаточно калорийна (100 г содержит около 300 ккал) и быстро портится (без термообработки крупу нельзя хранить долго), она стала идеальным диетическим продуктом по целому ряду причин:

зеленая гречка имеет приятный мягкий вкус;

легко усваивается организмом;

выводит шлаки и токсины;

хорошо очищает кишечник;

нормализует пищеварение;

замедляет процесс старения (благодаря антиоксидантам);

содержит уникальные белки, клетчатку и растительные ненасыщенные жиры;

укрепляет иммунитет.

Зеленая гречка помогает быстро сбросить лишний вес и стабилизировать нормальное состояние организма. Для профилактики «живую» гречку нужно употреблять хотя бы 3-4 раза в неделю.

Пророщенная гречка

Если хотите усилить положительный эффект от употребления зеленой гречки, попробуйте пророщенную. Такая крупа благодаря ферментам в ростках содержит больше антиоксидантов и станет еще полезнее для вашего здоровья и фигуры.

Польза пророщенной гречки:

улучшает обмен веществ;

нормализует пищеварительные процессы и работу ЖКТ;

помогает сбросить лишний вес;

улучшает общее состояние организма.

Хранить пророщенную гречку нужно в холодильнике не больше 4-х дней. А прорастить ее в домашних условиях очень легко:

Необработанную крупу необходимо хорошо промыть, поместить в стеклянную глубокую посуду и залить водой комнатной температуры. Вода должна полностью покрывать гречку (уровень — пару сантиметров над крупой). Оставьте гречку отмокать на 8 часов, затем снова промойте. Поместите на дно глубокой миски влажную марлю, засыпьте крупу и оставьте еще на 8 часов. Пророщенную гречку перед употреблением снова промойте. Если оставить ростки на сутки, то они вырастут примерно на 4 мм. Такая пророщенная гречка идеальна для употребления. Если желаете, чтобы крупа стала мягче, оставьте ее еще на пару дней.

Как употреблять в пищу? Вы можете съедать пару столовых ложек пророщенной гречки на завтрак, либо добавлять ее в овощные и фруктовые салаты.