7 идей для кефирного коктейля

Вряд ли кто-то поспорит, что кефир — вкусный и полезный для здоровья продукт. Все знают, что в кефире содержится много полезных веществ (витаминов, микроэлементов, пробиотиков). Более того, в кефире — очень мало калорий, поэтому этот продукт просто незаменим для тех, кто следит на фигурой.
В то же время, если обычный кефир надоел, можно приготовить с кефиром что-то необычное — кефирный коктейль, кефирный смузи или ласси на кефире. В этой статье, предлагаем вам 7 идей, как и с чем можно приготовить кефирный напиток — так, чтобы это было и вкусно, и полезно для здоровья. Все рецепты рассчитаны примерно на 2 порции.
Кефирный напиток с мятой и мякотью огурца
- 2 стакана кефира
- 1 средний огурец
- 1 чайная ложка сахара
- 0,5 стакана холодной минеральной воды без газа
- Несколько листов свежей мяты
- 2 ломтика лимона
Огурец натрите на терке. Мяту измельчите. Разложите измельченный огурец и мяту в стаканы, добавьте немножко сахара, залейте кефиром и минеральной водой. По желанию, украсьте стаканы ломтиками лимона. Приятного аппетита!
Кефирный коктейль с имбирем и медом
- 2 стакана кефира
- Несколько столовых ложек охлажденной кипяченой воды
- 1 чайная ложка меда
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- Щепотка корицы
- Ломтик лимона
Молотый имбирь и мед перемешайте с кипяченой водой.Добавьте корицу. Соедините воду с кефиром, перемешайте. Кефирный коктейль готов!
Яблочно-кефирный перекус
Этот напиток идеально подойдет для тех, кто сидит на диете и следит за фигурой. Калорий в нем совсем немного, при этом можно хорошо утолить голод — без вреда для фигуры.
- 3–4 средних яблока
- 1,5 стакана обезжиренного кефира (можно также взять обезжиренную кисломолочную закваску)
- Щепотка корицы
Этот коктейль можно приготовить двумя способами. Первый: натереть яблоки на терке и залить кефиром. Второй: сложить ингредиенты в блендер и хорошо измельчить. В любом случае, приятного аппетита!
Самый простой кефирный коктейль
- 2 стакана кефира
- Щепотка молотой корицы
- Щепотка молотого имбиря
- Щепотка молотого красного перца
- Несколько столовых ложек минеральной воды
Перемешайте ингредиенты, оставьте на несколько минут — вкусный коктейль готов!
Ласси на кефире с мякотью манго
- 1 стакан кефира
- Мякоть двух спелых манго
- Щепотка соли
- Молотый кайенский перец — по вкусу
Мякоть манго нарежьте кубиками. Сложите ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. Ласси готов! Приятного аппетита!
Кефирный смузи с мякотью авокадо
- Мякоть одного спелого авокадо
- 2 стакана кефира
- 1 чайная ложка свежего имбиря
- 4 листа свежей мяты
Сложите ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. Смузи готов!
Кефирно-витаминный коктейль
- 2 стакана кефира
- Треть стакана молока
- 2 стакана мультивитаминного сока
- 1 чайная ложка меда
Сложите ингредиенты в блендер или шейкер для приготовления коктейлей, хорошо перемешайте. Приятного аппетита!
Чем заменить кефир?
Если вы, по каким-то причинам, не любите кефир или просто хотите попробовать что-то новое, возьмите вместо кефира йогурт без добавок, простоквашу, ряженку, айран, Геролакт или кисломолочную закваску.
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