Четыре вкуса

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7 идей для кефирного коктейля

Джерело: pexels.com

Вряд ли кто-то поспорит, что кефир — вкусный и полезный для здоровья продукт. Все знают, что в кефире содержится много полезных веществ (витаминов, микроэлементов, пробиотиков). Более того, в кефире — очень мало калорий, поэтому этот продукт просто незаменим для тех, кто следит на фигурой.

В то же время, если обычный кефир надоел, можно приготовить с кефиром что-то необычное — кефирный коктейль, кефирный смузи или ласси на кефире. В этой статье, предлагаем вам 7 идей, как и с чем можно приготовить кефирный напиток — так, чтобы это было и вкусно, и полезно для здоровья. Все рецепты рассчитаны примерно на 2 порции.

Кефирный напиток с мятой и мякотью огурца

  • 2 стакана кефира
  • 1 средний огурец
  • 1 чайная ложка сахара
  • 0,5 стакана холодной минеральной воды без газа
  • Несколько листов свежей мяты
  • 2 ломтика лимона

Огурец натрите на терке. Мяту измельчите. Разложите измельченный огурец и мяту в стаканы, добавьте немножко сахара, залейте кефиром и минеральной водой. По желанию, украсьте стаканы ломтиками лимона. Приятного аппетита!

Кефирный коктейль

Кефирный коктейль с имбирем и медом

  • 2 стакана кефира
  • Несколько столовых ложек охлажденной кипяченой воды
  • 1 чайная ложка меда
  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • Щепотка корицы
  • Ломтик лимона

Молотый имбирь и мед перемешайте с кипяченой водой.

Добавьте корицу. Соедините воду с кефиром, перемешайте. Кефирный коктейль готов!

Кефирный коктейль

Яблочно-кефирный перекус

Этот напиток идеально подойдет для тех, кто сидит на диете и следит за фигурой. Калорий в нем совсем немного, при этом можно хорошо утолить голод — без вреда для фигуры.

  • 3–4 средних яблока
  • 1,5 стакана обезжиренного кефира (можно также взять обезжиренную кисломолочную закваску)
  • Щепотка корицы

Этот коктейль можно приготовить двумя способами. Первый: натереть яблоки на терке и залить кефиром. Второй: сложить ингредиенты в блендер и хорошо измельчить. В любом случае, приятного аппетита!

Самый простой кефирный коктейль

  • 2 стакана кефира
  • Щепотка молотой корицы
  • Щепотка молотого имбиря
  • Щепотка молотого красного перца
  • Несколько столовых ложек минеральной воды

Перемешайте ингредиенты, оставьте на несколько минут — вкусный коктейль готов!

Ласси на кефире с мякотью манго

  • 1 стакан кефира
  • Мякоть двух спелых манго
  • Щепотка соли
  • Молотый кайенский перец — по вкусу

Мякоть манго нарежьте кубиками. Сложите ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. Ласси готов! Приятного аппетита!

Кефирный коктейль

Кефирный смузи с мякотью авокадо

  • Мякоть одного спелого авокадо
  • 2 стакана кефира
  • 1 чайная ложка свежего имбиря
  • 4 листа свежей мяты

Сложите ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. Смузи готов!

Кефирный коктейль

Кефирно-витаминный коктейль

  • 2 стакана кефира
  • Треть стакана молока
  • 2 стакана мультивитаминного сока
  • 1 чайная ложка меда

Сложите ингредиенты в блендер или шейкер для приготовления коктейлей, хорошо перемешайте. Приятного аппетита!

Чем заменить кефир?

Если вы, по каким-то причинам, не любите кефир или просто хотите попробовать что-то новое, возьмите вместо кефира йогурт без добавок, простоквашу, ряженку, айран, Геролакт или кисломолочную закваску.

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