7 идей для кефирного коктейля

Вряд ли кто-то поспорит, что кефир — вкусный и полезный для здоровья продукт. Все знают, что в кефире содержится много полезных веществ (витаминов, микроэлементов, пробиотиков). Более того, в кефире — очень мало калорий, поэтому этот продукт просто незаменим для тех, кто следит на фигурой.

В то же время, если обычный кефир надоел, можно приготовить с кефиром что-то необычное — кефирный коктейль, кефирный смузи или ласси на кефире. В этой статье, предлагаем вам 7 идей, как и с чем можно приготовить кефирный напиток — так, чтобы это было и вкусно, и полезно для здоровья. Все рецепты рассчитаны примерно на 2 порции.

Кефирный напиток с мятой и мякотью огурца 2 стакана кефира

1 средний огурец

1 чайная ложка сахара

0,5 стакана холодной минеральной воды без газа

Несколько листов свежей мяты

2 ломтика лимона Огурец натрите на терке. Мяту измельчите. Разложите измельченный огурец и мяту в стаканы, добавьте немножко сахара, залейте кефиром и минеральной водой. По желанию, украсьте стаканы ломтиками лимона. Приятного аппетита!

Кефирн ый коктейль с имбирем и медом 2 стакана кефира

Несколько столовых ложек охлажденной кипяченой воды

1 чайная ложка меда

1 чайная ложка молотого имбиря

Щепотка корицы

Ломтик лимона Молотый имбирь и мед перемешайте с кипяченой водой. Добавьте корицу. Соедините воду с кефиром, перемешайте. Кефирный коктейль готов! Добавьте корицу. Соедините воду с кефиром, перемешайте. Кефирный коктейль готов!

Яблочно-кефирный перекус Этот напиток идеально подойдет для тех, кто сидит на диете и следит за фигурой. Калорий в нем совсем немного, при этом можно хорошо утолить голод — без вреда для фигуры. 3–4 средних яблока

1,5 стакана обезжиренного кефира (можно также взять обезжиренную кисломолочную закваску)

Щепотка корицы Этот коктейль можно приготовить двумя способами. Первый: натереть яблоки на терке и залить кефиром. Второй: сложить ингредиенты в блендер и хорошо измельчить. В любом случае, приятного аппетита!

Самый простой кефирный коктейль 2 стакана кефира

Щепотка молотой корицы

Щепотка молотого имбиря

Щепотка молотого красного перца

Несколько столовых ложек минеральной воды Перемешайте ингредиенты, оставьте на несколько минут — вкусный коктейль готов!

Ласси на кефире с мякотью манго 1 стакан кефира

Мякоть двух спелых манго

Щепотка соли

Молотый кайенский перец — по вкусу Мякоть манго нарежьте кубиками. Сложите ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. Ласси готов! Приятного аппетита!

Кефирный смузи с мякотью авокадо Мякоть одного спелого авокадо

2 стакана кефира

1 чайная ложка свежего имбиря

4 листа свежей мяты Сложите ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. Смузи готов!

Кефирно-витаминный коктейль 2 стакана кефира

Треть стакана молока

2 стакана мультивитаминного сока

1 чайная ложка меда Сложите ингредиенты в блендер или шейкер для приготовления коктейлей, хорошо перемешайте. Приятного аппетита!

Чем заменить кефир?

Если вы, по каким-то причинам, не любите кефир или просто хотите попробовать что-то новое, возьмите вместо кефира йогурт без добавок, простоквашу, ряженку, айран, Геролакт или кисломолочную закваску.