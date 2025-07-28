Жареные бутерброды с колбасой по-новому

Ингредиенты

хлеб или батон - 6-7 ломтиков

или батон - 6-7 ломтиков колбаса вареная - 80 г

- 80 г картофель (сырой) - 60 г

(сырой) - 60 г морковь (сырая) - 40 г

(сырая) - 40 г лук - 0,5 шт.

- 0,5 шт. яйца куриные - 1 шт.

крахмал кукурузный - 1 ст.л.

хмели-сунели - 0,5 ч.л.

- 0,5 ч.л. растительное масло - для жарки

- для жарки соль

перец

Рецепт приготовления

Натрите на тёрке колбасу, картофель и морковь.

В отдельной миске разбейте яйцо, добавьте любимые специи — например, хмели-сунели — и немного крахмала. Хорошо перемешаться с остальными массами.

Теперь соедините тёртые ингредиенты с яичной смесью и тщательно перемешайте.

Возьмите ломтик хлеба, выложите на него начинку и аккуратно прижмите, чтобы она хорошо держалась.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Положите бутерброды начинкой вниз и обжаривайте на среднем или слабом огне, пока картофель не станет мягким и полностью пропечется.

Совет: выбирайте сорта блюд, которые быстро готовятся, чтобы бутерброды прожарились.

Готовое блюдо получается очень вкусным, ароматным и превосходно насыщает. Отличный вариант для сытного перекуса или легкого ужина!