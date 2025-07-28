Жареные бутерброды с колбасой по-новому

Ингредиенты
- хлеб или батон - 6-7 ломтиков
- колбаса вареная - 80 г
- картофель (сырой) - 60 г
- морковь (сырая) - 40 г
- лук - 0,5 шт.
- яйца куриные - 1 шт.
- крахмал кукурузный - 1 ст.л.
- хмели-сунели - 0,5 ч.л.
- растительное масло - для жарки
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Натрите на тёрке колбасу, картофель и морковь.
В отдельной миске разбейте яйцо, добавьте любимые специи — например, хмели-сунели — и немного крахмала. Хорошо перемешаться с остальными массами.
Теперь соедините тёртые ингредиенты с яичной смесью и тщательно перемешайте.
Возьмите ломтик хлеба, выложите на него начинку и аккуратно прижмите, чтобы она хорошо держалась.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Положите бутерброды начинкой вниз и обжаривайте на среднем или слабом огне, пока картофель не станет мягким и полностью пропечется.
Совет: выбирайте сорта блюд, которые быстро готовятся, чтобы бутерброды прожарились.
Готовое блюдо получается очень вкусным, ароматным и превосходно насыщает. Отличный вариант для сытного перекуса или легкого ужина!
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