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Четыре вкуса

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Жареные бутерброды с колбасой по-новому

Фото к рецепту: Жареные бутерброды с колбасой

Ингредиенты

  • хлеб или батон - 6-7 ломтиков
  • колбаса вареная - 80 г
  • картофель (сырой) - 60 г
  • морковь (сырая) - 40 г
  • лук - 0,5 шт.
  • яйца куриные - 1 шт.
  • крахмал кукурузный  - 1 ст.л.
  • хмели-сунели - 0,5 ч.л.
  • растительное масло - для жарки
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Натрите на тёрке колбасу, картофель и морковь.

Лук мелко порубите ножом.

В отдельной миске разбейте яйцо, добавьте любимые специи — например, хмели-сунели — и немного крахмала. Хорошо перемешаться с остальными массами.

Теперь соедините тёртые ингредиенты с яичной смесью и тщательно перемешайте.

Возьмите ломтик хлеба, выложите на него начинку и аккуратно прижмите, чтобы она хорошо держалась.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Положите бутерброды начинкой вниз и обжаривайте на среднем или слабом огне, пока картофель не станет мягким и полностью пропечется.

Совет: выбирайте сорта блюд, которые быстро готовятся, чтобы бутерброды прожарились.

Готовое блюдо получается очень вкусным, ароматным и превосходно насыщает. Отличный вариант для сытного перекуса или легкого ужина!

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