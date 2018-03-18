Жареные бананы

Ингредиенты:

Бананы – 2 шт

Сливочное масло – 200 гр

Коричневый сахар – 200 гр

Сливки – 1/2 стакана

Темный ром – 100 мл

Орешки пекан – 100 гр (можно заменить грецкими)

Корица – 1/2 ч.л.

Рецепт приготовления жареных бананов:

Сначала сковороду ставим на максимальный огонь. Затем растапливаем сливочное масло. Добавляем коричневый сахар и убавляем огонь. Сахар постепенно карамелизируется. Теперь добавляем, постоянно помешивая, густые сливки. Огонь уменьшаем до минимума. Бананы режем тонкими дольками по диагонали и выкладываем на сковороду. Сверху посыпаем рубленными в крошку орешками пекан. Поливаем ромом и поджигаем. Блюдо загорается и пламя горит около 30 секунд. Когда пламя исчезнет, блюдо готово. Сервируем по тарелкам и подаем к столу.

Приятного аппетита!