Жареные бананы

Ингредиенты:
- Бананы – 2 шт
- Сливочное масло – 200 гр
- Коричневый сахар – 200 гр
- Сливки – 1/2 стакана
- Темный ром – 100 мл
- Орешки пекан – 100 гр (можно заменить грецкими)
- Корица – 1/2 ч.л.
Рецепт приготовления жареных бананов:
Сначала сковороду ставим на максимальный огонь. Затем растапливаем сливочное масло. Добавляем коричневый сахар и убавляем огонь. Сахар постепенно карамелизируется. Теперь добавляем, постоянно помешивая, густые сливки. Огонь уменьшаем до минимума. Бананы режем тонкими дольками по диагонали и выкладываем на сковороду. Сверху посыпаем рубленными в крошку орешками пекан. Поливаем ромом и поджигаем. Блюдо загорается и пламя горит около 30 секунд. Когда пламя исчезнет, блюдо готово. Сервируем по тарелкам и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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