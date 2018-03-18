Четыре вкуса

307 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Жареные бананы

Жареные бананы

Ингредиенты:

  • Бананы – 2 шт
  • Сливочное масло – 200 гр
  • Коричневый сахар – 200 гр
  • Сливки – 1/2 стакана
  • Темный ром – 100 мл
  • Орешки пекан – 100 гр (можно заменить грецкими)
  • Корица – 1/2 ч.л.

Рецепт приготовления жареных бананов:
Сначала сковороду ставим на максимальный огонь. Затем растапливаем сливочное масло. Добавляем коричневый сахар и убавляем огонь. Сахар постепенно карамелизируется. Теперь добавляем, постоянно помешивая, густые сливки. Огонь уменьшаем до минимума. Бананы режем тонкими дольками по диагонали и выкладываем на сковороду. Сверху посыпаем рубленными в крошку орешками пекан. Поливаем ромом и поджигаем. Блюдо загорается и пламя горит около 30 секунд. Когда пламя исчезнет, блюдо готово. Сервируем по тарелкам и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десертыГорячие закускиЗдоровое питание
Обсудить

Картина дня

наверх