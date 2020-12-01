Ленивая сырная пицца - готовится быстро и всего их трех продуктов.

Ингредиенты для «Ленивая сырная пицца»:

Картофель (в мундире) — 6 шт

Мука пшеничная / Мука — 200 г

Моцарелла — 200 г

Соль — по вкусу

Перец черный — 0,5 ч. л. Время приготовления: 40 минут

Пищевая и энергетическая ценность:

Рецепт «Ленивая сырная пицца»:

Отвариваем картофель в мундире, чистим, делаем пюре, солим, перчим и добавляем муку. Всю сразу не давайте, чтобы тесто не забилось. Получается упругое и хорошее тесто.



Выкладываем тесто в форму, придавливая рукой. Делаем бортики. Форму берем с диаметром побольше, чтобы тесто получилось толщиной где-то один сантиметр. (Рекомендую диаметром 24 см. Я взяла поменьше, поэтому получилось слегка грубовато!)



Натираем сыр и хорошо присыпаем нашу пиццу сверху. Отправляем в духовку разогретую до 200 градусов и выпекаем 20-30 минут, пока сыр не станет красивого цвета.



Достаем из духов и подаем к столу.