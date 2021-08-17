Куриные шеи в пиве

Ингредиенты
- куриные шейки – 650 гр.
- светлое пиво – 300 мл.
- мука – 3 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- специи к курице – 1 ч.л.
- соль
- растительное масло – 3 ст.л.
- кунжут, зелень – для подачи
Рецепт приготовления
1. Промытые куриные шейки укладываем в одноразовый пакет.
Добавляем муку, закрываем пакет, встряхиваем.
2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные шейки до золотистости со всех сторон на большом огне.
3. Добавляем измельченный чеснок, соль, специи.
Перемешиваем, прогреваем 1 минуту.
4. Вливаем пиво, ждем закипания.
Накрываем крышкой, тушим 20 минут на огне ниже среднего.
5. Переворачиваем шейки и тушим еще 20 минут.
6. Перед подачей посыпаем зеленью и кунжутом. Приятного аппетита!
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