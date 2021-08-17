Четыре вкуса

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Куриные шеи в пиве

Фото к рецепту: Куриные шеи в пиве

Ингредиенты

  • куриные шейки – 650 гр.
  • светлое пиво – 300 мл.
  • мука – 3 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • специи к курице – 1 ч.л.
  • соль
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • кунжут, зелень – для подачи

Рецепт приготовления

1. Промытые куриные шейки укладываем в одноразовый пакет.

Добавляем муку, закрываем пакет, встряхиваем.

2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные шейки до золотистости со всех сторон на большом огне.

3. Добавляем измельченный чеснок, соль, специи.

Перемешиваем, прогреваем 1 минуту.

4. Вливаем пиво, ждем закипания.

Накрываем крышкой, тушим 20 минут на огне ниже среднего.

5. Переворачиваем шейки и тушим еще 20 минут.

6. Перед подачей посыпаем зеленью и кунжутом. Приятного аппетита!

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