Куриные шеи в пиве

Рецепт приготовления

1. Промытые куриные шейки укладываем в одноразовый пакет.

Добавляем муку, закрываем пакет, встряхиваем.

2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем куриные шейки до золотистости со всех сторон на большом огне.

3. Добавляем измельченный чеснок, соль, специи.

Перемешиваем, прогреваем 1 минуту.

4. Вливаем пиво, ждем закипания.

Накрываем крышкой, тушим 20 минут на огне ниже среднего.

5. Переворачиваем шейки и тушим еще 20 минут.

6. Перед подачей посыпаем зеленью и кунжутом. Приятного аппетита!