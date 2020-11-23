Горячие бутерброды в лаваше: готовятся за 10 минут

Прекрасная альтернатива пирожкам с начинкой: получается так же вкусно, но не нужно замешивать тесто, с его ролью отлично справляется тонкий лаваш. Такие горячие бутерброды станут хорошим завтраком, перекусом, закуской в дорогу. Начинка, конечно, может быть любая – колбаса, ветчина, запеченная или копченая курица, любые виды сыра, грибы и т.д.
Можно фантазировать до бесконечности!
Необходимые ингредиенты
- Тонкий лаваш
- Ветчина/колбаса
- Помидоры
- Сыр
- Зелень
- Масло растительное
Как приготовить горячие бутерброды в лаваше
- Подготовим продукты: ветчину или колбасу режем тонкими ломтиками, помидоры – кружками.
- Сыр трем на терке, зелень мелко рубим ножом.
- Лаваш режем на небольшие листы. Начинаем выкладывать начинку с одного края. Сначала пару ломтиков ветчины. Затем тертый сыр.
- В конце кладем помидоры и зелень. Можно подсолить и поперчить по вкусу.
- Лаваш с начинкой заворачиваем конвертиками.
- Разогреваем сковородку с маслом и обжариваем конверты с двух сторон до румяного цвета.
Вот и все, готово!
Приятного аппетита.
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