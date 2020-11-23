Четыре вкуса

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Горячие бутерброды в лаваше: готовятся за 10 минут

Прекрасная альтернатива пирожкам с начинкой: получается так же вкусно, но не нужно замешивать тесто, с его ролью отлично справляется тонкий лаваш. Такие горячие бутерброды станут хорошим завтраком, перекусом, закуской в дорогу. Начинка, конечно, может быть любая – колбаса, ветчина, запеченная или копченая курица, любые виды сыра, грибы и т.д.

Можно фантазировать до бесконечности!

Необходимые ингредиенты

  • Тонкий лаваш
  • Ветчина/колбаса
  • Помидоры
  • Сыр
  • Зелень
  • Масло растительное

Как приготовить горячие бутерброды в лаваше

  1. Подготовим продукты: ветчину или колбасу режем тонкими ломтиками, помидоры – кружками.
  2. Сыр трем на терке, зелень мелко рубим ножом.
  3. Лаваш режем на небольшие листы. Начинаем выкладывать начинку с одного края. Сначала пару ломтиков ветчины. Затем тертый сыр.
  4. В конце кладем помидоры и зелень. Можно подсолить и поперчить по вкусу.
  5. Лаваш с начинкой заворачиваем конвертиками.
  6. Разогреваем сковородку с маслом и обжариваем конверты с двух сторон до румяного цвета.

Вот и все, готово!

Горячие бутерброды в лаваше: готовятся за 10 минут

Приятного аппетита.

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