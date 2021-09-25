Вкусный зелёный омлет

Рецепт приготовления

1. Шпинат перебрать, тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем.

2. Некрупно нарезать.

3. Пюрировать блендером.

4. В пюре разбить яйца, взболтать венчиком.

5. В яично - шпинатную массу влить молоко, всыпать соль и свежемолотый чёрный перец, перемешать.

6. В сковороде разогреть растительное масло. Влить в сковороду яичную массу со шпинатом. Жарить омлет на медленном огне 5–7 мин.

7. Накрыть сковороду крышкой и продолжать жарить омлет до готовности.

8. Готовый омлет выложить на блюдо.

9. Подать омлет на завтрак. Разрезать на порции.

Кушать подано!