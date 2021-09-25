Четыре вкуса

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Вкусный зелёный омлет

Фото к рецепту: Зелёный омлет#накормишкольника

Ингредиенты

  • шпинат - 1 пучок
  • яйца куриные - 7 шт.
  • молоко - 0.5 ст.
  • соль - 1 щепотка
  • свежемолотый чёрный перец - 1 щепотка
  • растительное масло - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

1. Шпинат перебрать, тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем.

2. Некрупно нарезать.

3. Пюрировать блендером.

4. В пюре разбить яйца, взболтать венчиком.

5. В яично - шпинатную массу влить молоко, всыпать соль и свежемолотый чёрный перец, перемешать.

6. В сковороде разогреть растительное масло. Влить в сковороду яичную массу со шпинатом. Жарить омлет на медленном огне 5–7 мин.

7. Накрыть сковороду крышкой и продолжать жарить омлет до готовности.

8. Готовый омлет выложить на блюдо.

9. Подать омлет на завтрак. Разрезать на порции.

Кушать подано!

Фото рецепта

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