Вкусный зелёный омлет

Ингредиенты
- шпинат - 1 пучок
- яйца куриные - 7 шт.
- молоко - 0.5 ст.
- соль - 1 щепотка
- свежемолотый чёрный перец - 1 щепотка
- растительное масло - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
1. Шпинат перебрать, тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем.
2. Некрупно нарезать.
3. Пюрировать блендером.
4. В пюре разбить яйца, взболтать венчиком.
5. В яично - шпинатную массу влить молоко, всыпать соль и свежемолотый чёрный перец, перемешать.
6. В сковороде разогреть растительное масло. Влить в сковороду яичную массу со шпинатом. Жарить омлет на медленном огне 5–7 мин.
7. Накрыть сковороду крышкой и продолжать жарить омлет до готовности.
8. Готовый омлет выложить на блюдо.
9. Подать омлет на завтрак. Разрезать на порции.
Кушать подано!
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