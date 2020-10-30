Салат «Баварский» на все случаи жизни

Простой и очень вкусный салат. Особенно популярен в Германии. Подходит как для семейного обеда, так и к праздничному столу. Простой в приготовлении, но необычайно вкусный.

Необходимые продукты

2 штуки красного лука

150 грамм маринованных огурцов

200 грамм сосисок

1 столовая ложка винного уксуса

зелень

соль, перец по вкусу

растительное масло

Начинаем приготовление

Сосиски отвариваем до готовности. А потом хорошо остужаем. В чашку вливаем растительное масло (3 ст.л.), добавляем соль, перец по вкусу. Туда же вливаем уксус и измельченную зелень. Все хорошо перемешиваем. Лук чистим и нарезаем тонкими перышками. Кладем в маринад, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Нарезаем маринованные огурцы тонкой соломкой, добавляем к луку. Сосиски также нарезаем соломкой и добавляем к остальным продуктам. Салат хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут мариноваться. А потом можно подавать к столу.

Салат получается довольно интересный, за счет маринада. Лук придает ему легкую остринку, а маринованные огурцы — приятную пикантную нотку. Салат полностью самодостаточный и будет отлично смотреться даже на праздничном столе.

Приятного аппетита!