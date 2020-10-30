Четыре вкуса

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Салат «Баварский» на все случаи жизни

Простой и очень вкусный салат. Особенно популярен в Германии. Подходит как для семейного обеда, так и к праздничному столу. Простой в приготовлении, но необычайно вкусный.

Необходимые продукты

  • 2 штуки красного лука
  • 150 грамм маринованных огурцов
  • 200 грамм сосисок
  • 1 столовая ложка винного уксуса
  • зелень
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. Сосиски отвариваем до готовности. А потом хорошо остужаем.
  2. В чашку вливаем растительное масло (3 ст.л.), добавляем соль, перец по вкусу. Туда же вливаем уксус и измельченную зелень. Все хорошо перемешиваем.
  3. Лук чистим и нарезаем тонкими перышками. Кладем в маринад, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
  4. Нарезаем маринованные огурцы тонкой соломкой, добавляем к луку.
  5. Сосиски также нарезаем соломкой и добавляем к остальным продуктам.
  6. Салат хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут мариноваться. А потом можно подавать к столу.

Салат получается довольно интересный, за счет маринада. Лук придает ему легкую остринку, а маринованные огурцы — приятную пикантную нотку. Салат полностью самодостаточный и будет отлично смотреться даже на праздничном столе.

Салат "Баварский" на все случаи жизни

Приятного аппетита!

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