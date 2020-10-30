Салат «Баварский» на все случаи жизни

Простой и очень вкусный салат. Особенно популярен в Германии. Подходит как для семейного обеда, так и к праздничному столу. Простой в приготовлении, но необычайно вкусный.
Необходимые продукты
- 2 штуки красного лука
- 150 грамм маринованных огурцов
- 200 грамм сосисок
- 1 столовая ложка винного уксуса
- зелень
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Начинаем приготовление
- Сосиски отвариваем до готовности. А потом хорошо остужаем.
- В чашку вливаем растительное масло (3 ст.л.), добавляем соль, перец по вкусу. Туда же вливаем уксус и измельченную зелень. Все хорошо перемешиваем.
- Лук чистим и нарезаем тонкими перышками. Кладем в маринад, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
- Нарезаем маринованные огурцы тонкой соломкой, добавляем к луку.
- Сосиски также нарезаем соломкой и добавляем к остальным продуктам.
- Салат хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут мариноваться. А потом можно подавать к столу.
Салат получается довольно интересный, за счет маринада. Лук придает ему легкую остринку, а маринованные огурцы — приятную пикантную нотку. Салат полностью самодостаточный и будет отлично смотреться даже на праздничном столе.
Приятного аппетита!
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