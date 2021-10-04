Готовим чашушули по-грузински

Ингредиенты
- ингредиенты:
- 🥩говядина - 1 кг.
- 🍅помидоры - 1 кг
- 🧅лук - 0,5 кг
- 🌶болгарский перец красный - 0,5 кг
- 🧄чеснок - 4 зубчика
- 🥫томатная паста - 2 ст.л
- 🥫аджика - 1ч.л + 2 ст.л. для маринада
- 🌿петрушка - пучок
- 🌶чили хлопьями - 1ч.л
- 🌶паприка - 1ч.л
- 🌶хмели сунели - 1ч.л
- 🌶уцхо сунели - 1ч.л
- 🌶кориандр- 0,5ч.л
- 🧂соль -
Рецепт приготовления
Мясо нарежьте кубиками, добавьте 2ст.л аджики, перемешайте и оставьте мариноваться
Нарежьте лук как вам больше нравится, а болгарский перец нарежьте соломкой
Помидоры обдайте кипятком, снимите шкурку и измельчите блендером. Если нет блендера можно натереть на терке
Измельчите петрушку и чеснок
Мясо положите в глубокую сковороду и тушите на среднем огне, под закрытой крышкой пока сок от мяса не выпарится, потом добавьте лук и болгарский перец, тушите до мягкости
Затем добавьте томатную пасту, аджику, помидоры и все специи, тушите ещё 15 минут. Затем добавьте зелень, чеснок и соль, тушите ещё 10 минут и готово!