Готовим чашушули по-грузински

Рецепт приготовления

Мясо нарежьте кубиками, добавьте 2ст.л аджики, перемешайте и оставьте мариноваться

Нарежьте лук как вам больше нравится, а болгарский перец нарежьте соломкой

Помидоры обдайте кипятком, снимите шкурку и измельчите блендером. Если нет блендера можно натереть на терке

Измельчите петрушку и чеснок

Мясо положите в глубокую сковороду и тушите на среднем огне, под закрытой крышкой пока сок от мяса не выпарится, потом добавьте лук и болгарский перец, тушите до мягкости

Затем добавьте томатную пасту, аджику, помидоры и все специи, тушите ещё 15 минут. Затем добавьте зелень, чеснок и соль, тушите ещё 10 минут и готово!