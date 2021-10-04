Четыре вкуса

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Готовим чашушули по-грузински

Фото к рецепту: Чашушули по грузински

Ингредиенты

  • ингредиенты:
  • 🥩говядина - 1 кг.
  • 🍅помидоры - 1 кг
  • 🧅лук - 0,5 кг
  • 🌶болгарский перец красный - 0,5 кг
  • 🧄чеснок - 4 зубчика
  • 🥫томатная паста - 2 ст.л
  • 🥫аджика - 1ч.л + 2 ст.л. для маринада
  • 🌿петрушка - пучок
  • 🌶чили хлопьями - 1ч.л
  • 🌶паприка - 1ч.л
  • 🌶хмели сунели - 1ч.л
  • 🌶уцхо сунели - 1ч.л
  • 🌶кориандр- 0,5ч.л
  • 🧂соль -

Рецепт приготовления

Мясо нарежьте кубиками, добавьте 2ст.л аджики, перемешайте и оставьте мариноваться

Нарежьте лук как вам больше нравится, а болгарский перец нарежьте соломкой

Помидоры обдайте кипятком, снимите шкурку и измельчите блендером. Если нет блендера можно натереть на терке

Измельчите петрушку и чеснок

Мясо положите в глубокую сковороду и тушите на среднем огне, под закрытой крышкой пока сок от мяса не выпарится, потом добавьте лук и болгарский перец, тушите до мягкости

Затем добавьте томатную пасту, аджику, помидоры и все специи, тушите ещё 15 минут. Затем добавьте зелень, чеснок и соль, тушите ещё 10 минут и готово!

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