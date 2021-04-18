Космические яйца на пасху

Рецепт приготовления

1. Возьмите 6 соусников и в каждый налейте по одной столовой ложке воды, затем разлоите пищевой краситель (у меня в таблетках, сейчас такие есть в каждом магазине). Потом в каждый соусник влейте по одной столовой ложке 9% уксуса. И реакция растворения красителя будет идти быстрее. Отставьте пока соусники в сторону, чтобы таблетки окончательно растворились.

2. Яйца понадобятся уже вареные и желательно с белой скорлупой. Трещин быть не должно, так как краситель проникнет под скорлупу. Каждое яйцо оберните в бумажную салфетку, получается несколько слоев, пусть так и будет (не делайте этого в один слой). Чем больше слоев, тем интереснее и красочнее получается рисунок.

3. В каждый краситель положите по ватной палочке. Возьмите яйцо, замотанное в салфетку, и при помощи ватных палочек нанесите хаотично краситель. Чем больше у вас будет таких цветных точек, тем интереснее получится рисунок. Главное, чтобы салфетка была очень хорошо смочена красителями. Там, где краситель не промочит салфетку, яйцо будет белым. Переложите яйца на тарелку, обернутую в целлофан и оставьте на 15 минут.

4. Через 15 минут разверните яйца и посмотрите, что получилось.

5. Каждое яйцо смажьте растительным маслом. Так они станут ещё ярче.