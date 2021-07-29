Ломтики из куриного филе на сковородке

Рецепт приготовления

В миску положите панировочные сухари, и кунжут.

Перемешайте.

В другой миске или тарелке взбиваем 3 яйца.

Еще в одной тарелке нужно сделать маринад, соединив соевый соус 100 мл и мёд 2 ч.л.

Количество маринада рассчитайте по количеству куриного филе.

Куриное филе подготовьте: промойте, обсушите, избавьтесь от жилок сухожилий и т.д.

Переложите в миску, добавьте соль, перец, посыпьте приправой для курицы, сразу можно добавить маринад, перемешайте и убирите в сторону.

Заранее пропанируйте ломтики из куриного филе.

Далее ломтик окуните во взбитое куриное яйцо, затем в панировку из панировочных сухарей и кунжута. Переложите на доску.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, и обжарьте ломтики из куриного филе до корочки около 2 – 3 минут.

Кушать подано!