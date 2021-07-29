Четыре вкуса

307 406 подписчиков

Свежие комментарии

  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...
  • Алексей
    dВишневый компот н...
  • Алексей
    или творог?Что вкусного приг...

Ломтики из куриного филе на сковородке

Фото к рецепту: Ломтики из куриного филе на сковородке

Ингредиенты

  • куриное филе 500 гр.
  • соевый соус 100 мл.
  • мёд 2 ч.л.
  • соль
  • перец
  • приправа для кур
  • панировочные сухари 100 гр.
  • кунжут 100 гр.
  • куриное яйцо 100 гр.
  • масло растительное для жарки

Рецепт приготовления

В миску положите панировочные сухари, и кунжут.

Перемешайте.

В другой миске или тарелке взбиваем 3 яйца.

Еще в одной тарелке нужно сделать маринад, соединив соевый соус 100 мл и мёд 2 ч.л.

Количество маринада рассчитайте по количеству куриного филе.

Куриное филе подготовьте: промойте, обсушите, избавьтесь от жилок сухожилий и т.д.

Переложите в миску, добавьте соль, перец, посыпьте приправой для курицы, сразу можно добавить маринад, перемешайте и убирите в сторону.

Заранее пропанируйте ломтики из куриного филе.

Далее ломтик окуните во взбитое куриное яйцо, затем в панировку из панировочных сухарей и кунжута. Переложите на доску.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, и обжарьте ломтики из куриного филе до корочки около 2 – 3 минут.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх
,,