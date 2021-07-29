Ломтики из куриного филе на сковородке

Ингредиенты
- куриное филе 500 гр.
- соевый соус 100 мл.
- мёд 2 ч.л.
- соль
- перец
- приправа для кур
- панировочные сухари 100 гр.
- кунжут 100 гр.
- куриное яйцо 100 гр.
- масло растительное для жарки
Рецепт приготовления
В миску положите панировочные сухари, и кунжут.
Перемешайте.
В другой миске или тарелке взбиваем 3 яйца.
Еще в одной тарелке нужно сделать маринад, соединив соевый соус 100 мл и мёд 2 ч.л.
Количество маринада рассчитайте по количеству куриного филе.
Куриное филе подготовьте: промойте, обсушите, избавьтесь от жилок сухожилий и т.д.
Переложите в миску, добавьте соль, перец, посыпьте приправой для курицы, сразу можно добавить маринад, перемешайте и убирите в сторону.
Заранее пропанируйте ломтики из куриного филе.
Далее ломтик окуните во взбитое куриное яйцо, затем в панировку из панировочных сухарей и кунжута. Переложите на доску.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, и обжарьте ломтики из куриного филе до корочки около 2 – 3 минут.
Кушать подано!
Свежие комментарии