Пирог с капустой «Объедение»: съедается на раз-два

Казалось бы, что может быть проще пирога, сладкого или несладкого. Это обычная каждодневная еда, которую легко приготовить. Но так считают далеко не все. Многие известные французские, итальянские, британские повара, которые много лет занимаются кулинарией, считают пироги универсальным блюдом, с которым можно экспериментировать до бесконечности. Ведь пирог может быть любым – сладким и несладким, с начинкой и без, а сколько вариантов начинок существует…

Русские мужчины предпочитают пироги с мясом и грибами, французам же подавай легкие пироги с морепродуктами и печеными овощами. Конечно, в каждой стране существуют свои рецепты и традиции приготовления пирогов. В нашей стране особой популярностью пользуются пироги с тушеной капустой, особенно часто их готовят во время поста, ведь при отказе от мясных блюд такой пирог позволяет отлично насытить организм. А сколько витаминов в этом блюде! Тем более, если в качестве заправки вы используете не покупную томатную пасту, а домашний томатный сок. Тогда и вкус более насыщенный, и пользы больше.

Необходимые ингредиенты

капуста белокочанная свежая – 500 г

томатный сок – 200 мл

соль – 2 ч. л.

сахар – 2 щепотки (если томатный сок кислый)

теплая кипяченая вода – 300 мл

свежие прессованные дрожжи – 30 г

мука пшеничная – 4 стакана

яйцо куриное – 1 шт.

Как приготовить пирог с капустой «Объедение»

Вначале нужно приготовить начинку для пирога. Для этого капусту мелко нашинковать, посолить и хорошо размять руками, тогда капуста приготовится быстрее и будет намного мягче. А для пирога нам как раз такая и нужна. Выложить капусту в разогретую сковороду и жарить под крышкой 8-10 минут. К слегка размягченной капусте добавить томатный сок, немного сахара и тушить сначала под крышкой 10 минут, а затем без крышки до готовности. Готовой тушеная капуста будет тогда, когда даже самые крупные кусочки станут мягкими. Теперь приготовим тесто. В теплой кипяченой воде нужно развести прессованные дрожжи. Добавить 1 ст. ложку соли. Постепенно вводить муку. Замесить мягкое тесто. Разделить тесто на 2 куска, один может быть немного больше второго. Противень смазать растительным маслом. Раскатать первую часть теста, выложить на противень, сформировав невысокие бортики. На тесто равномерно выложить тушеную капусту. Накрыть начинку второй частью теста, скрепить стыки. Взбить яйцо и смазать им верх пирога. Отправить пирог в разогретую духовку на 40 минут (180 градусов).

Готовый пирог вынуть из духовки и дать слегка остыть, т.к. в горячем виде он будет распадаться и плохо резаться. Простой и вкусный пирог с тушеной капустой готов!

Приятного аппетита.