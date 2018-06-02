Главные секреты приготовления вкусной окрошки

Окрошка – это легкий холодный летний суп, один из немногих холодных супов, которые прочно прижились в русскоговорящих странах. Говоря о его рецептуре, можно развернуть нешуточные баталии. Ведь каждый повар имеет свое собственное мнение о необходимости и уместности тех или иных ингредиентов в блюде. Но мы все же рискнем дать ряд рекомендаций, которые способны сделать вашу окрошку еще лучше.

Крошить мелко, но не все

Да, окрошка от слова «крошить», но здесь есть хитрости. Картофель и мясо/рыба нарезаются чуть крупнее, чем редис и огурцы, а их можете и вовсе перетереть на терке. Это сделает текстуру блюда выразительнее.

Выбор мяса

Лучшим вариантом являются отварные курятина или индюшатина, потому что данное мясо обладает невысокой жирностью. Перед использованием после варки его нужно подсушить в дуршлаге, чтобы стек бульон. Если вы предпочитаете колбасу, то также выбираете нежирные виды, лучше так называемую «варенку». Если мясные продукты пускают жир в жидкость окрошки, она теряет свой освежающий эффект.

Какая рыба лучше?

Для рыбной окрошки подходят виды рыбы со сладковатым привкусом, например, горбуша, судак, линь, форель, треска. Лучше брать сразу очищенное филе.

Чтобы сварить рыбу для окрошки, порежьте филе на кубики, сложите в марлевый мешочек и перевяжите его, затем опустите на 15 минут в кипяток. Подсолить можно или рыбу заранее, или воду.

Картофель варится в мундире

Тогда он будет рассыпчатым, когда остынет, и хорошо сможет взаимодействовать с заправками. Отварив его в очищенном виде, вы получите рыхлый и неприятный на вкус картофель в окрошке.

Заливка

Заливать окрошку можно молочной сывороткой, минеральной водой, кефиром, огуречным рассолом или белым квасом, хотя для многих именно ржаной темный сладковатый квас является идеальным. Кефир и минералку можно смешать в равных пропорциях.

Если вы предпочитаете квас как заливку для окрошки, то добавьте в него перетертые желтки яиц, вкус тогда будет насыщеннее. Кстати, желтки перед добавлением можно смешать с мягкой горчицей, перцем или тертым хреном.

Избегайте чеснока

Хотя чеснок – это универсальная пряность, для окрошки его маслянистый вкус и аромат будут лишними. Они перебьют запахи других свежих овощей, а не раскроют их. Исключением могут быть только зеленые побеги чеснока.

Заправка

Это не обязательная составляющая окрошки, но она может добавить разнообразия блюду. Для не молочной заливки заправкой может быть ложка сметаны или домашнего майонеза перед самой подачей.

Перетрите зелень с солью

Свежая зелень даст более яркий и насыщенный аромат, если перед подачей ее мелко нарубить и перетереть в ступке.

Несколько кубиков льда

В жаркое время года окрошка быстро нагревается, поэтому добавьте несколько кубиков льда в миску.

Не заливайте всю овощную смесь сразу

Зелень, заливку и нарезанные овощи следует до подачи держать отдельно. Особенно если нарезки вышло много. Она спокойно может храниться несколько дней в холодильнике. Если же вы сразу зальете окрошку, то овощи размякнут и станут невкусными.

Не хватает ингредиентов?

Картофель можно заменить репой или морковью, редис – редькой, мясо и рыбу – грибами, соей. А можно и положить больше яиц, добавить черный хлеб.