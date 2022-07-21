Готовим вкусный пирог с грибами и курицей в сметанной заливке

Ингредиенты
пшеничная мука 200 гр.
разрыхлитель 0,5 ч.л.
сахар 1 ч.л.
соль 0,5 ч.л.
кориандр 1/4 ч.л.
сливочное масло 100 гр.
куриное яйцо 1 шт.
для начинки на пирог:
репчатый лук 1 гол.
куриное филе 200 гр.
грибы 200 гр.
растительное масло 3 ст.л.
кориандр
смесь перцев
соль
на заливку пирога:
сметана 200 гр.
куриное яйцо 1 шт.
крахмал 10 гр.
укроп
черный перец
соль
рецепт приготовления
Начинаем приготовление песочного теста и просеиваем в большую миску через мелкое сито двести граммов пшеничной муки высшего сорта, затем высыпаем в миску половину чайной ложки соли, половину чайной ложки разрыхлителя, одну чайную ложку сахара, добавляем одну четверть чайной ложки кориандра и перемешиваем между собой все сухие ингредиенты.
Выкладываем в миску с сухими ингредиентами сто граммов размягченного сливочного масла и перетираем между собой все ингредиенты до песочной крошки, затем разбиваем в миску одно куриное яйцо и перемешиваем все ингредиенты до однородного песочного теста.
Вымешиваем собранное песочное тесто в миске руками две минуты, после чего кладем его в целлофановый пакет и убираем на тридцать минут в холодильник.
Ставим сковороду на включенную на большой огонь плиту и выливаем в нее три столовые ложки растительного масла, затем выкладываем в нее одну мелко нарезанную головку репчатого лука и обжариваем.
Нарезаем небольшими кусочками двести граммов куриного филе и выкладываем в сковороду с луком, после чего перемешиваем между собой лук с курицей и обжариваем на большом огне плиты шесть-семь минут, затем добавляем в сковороду по вкусу соль, смесь из молотых перцев и кориандр.
Нарезаем небольшими кусочками двести граммов шампиньонов, но можно любые грибы по вкусу и выкладываем их в сковороду с обжаренным репчатым луком и кусочками курицы, затем перемешиваем между собой все ингредиенты в сковороде и обжариваем грибы на высоком огне плиты семь-восемь минут.
Начинаем приготовление заливки и выкладываем в небольшую миску двести граммов сметаны, затем добавляем в нее по вкусу соль, черный молотый перец, укроп, десять граммов крахмала, разбиваем одно куриное яйцо и перемешиваем все ингредиенты между собой до однородной массы.
Берем подходящую форму диаметром двадцать четыре - двадцать шесть сантиметров и выкладываем в нее тесто, которое затем разминаем и распределяем равномерным слоем, после чего формируем бортики и накалываем тесто в форме вилкой. Застилаем тесто в форме пергаментом и высыпаем на него стакан гороха, чтобы тесто при выпечке не поднималось, после чего ставим форму в разогретую до двухсот двадцати пяти градусов духовку и выпекаем песочный корж двенадцать минут.
Выкладываем приготовленную начинку из грибов с репчатым луком и курицей в миску со сметанной заливкой и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты до однородной массы.
Достаем форму с приготовленным песочным коржом для заливного пирога из духовки и выкладываем в нее начинку, которую затем распределяем равномерным слоем, после чего ставим форму в разогретую до ста девяноста градусов духовку и выпекаем пирог до полной готовности пятнадцать-двадцать минут.
Достаем приготовленный сочный заливной пирог по истечении времени из духовки и освобождаем от формы, после чего нарезаем его порционными кусочками, которые затем выкладываем на тарелки и подаем к столу.
Кушать подано!
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