Готовим вкусный пирог с грибами и курицей в сметанной заливке

пшеничная мука 200 гр.

разрыхлитель 0,5 ч.л.

сахар 1 ч.л.

соль 0,5 ч.л.

кориандр 1/4 ч.л.

сливочное масло 100 гр.

куриное яйцо 1 шт.

для начинки на пирог:

репчатый лук 1 гол.

куриное филе 200 гр.

грибы 200 гр.

растительное масло 3 ст.л.

кориандр

смесь перцев

соль

на заливку пирога:

сметана 200 гр.

куриное яйцо 1 шт.

крахмал 10 гр.

укроп

черный перец

соль

рецепт приготовления

Начинаем приготовление песочного теста и просеиваем в большую миску через мелкое сито двести граммов пшеничной муки высшего сорта, затем высыпаем в миску половину чайной ложки соли, половину чайной ложки разрыхлителя, одну чайную ложку сахара, добавляем одну четверть чайной ложки кориандра и перемешиваем между собой все сухие ингредиенты.

Выкладываем в миску с сухими ингредиентами сто граммов размягченного сливочного масла и перетираем между собой все ингредиенты до песочной крошки, затем разбиваем в миску одно куриное яйцо и перемешиваем все ингредиенты до однородного песочного теста.

Вымешиваем собранное песочное тесто в миске руками две минуты, после чего кладем его в целлофановый пакет и убираем на тридцать минут в холодильник.

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Ставим сковороду на включенную на большой огонь плиту и выливаем в нее три столовые ложки растительного масла, затем выкладываем в нее одну мелко нарезанную головку репчатого лука и обжариваем.

Нарезаем небольшими кусочками двести граммов куриного филе и выкладываем в сковороду с луком, после чего перемешиваем между собой лук с курицей и обжариваем на большом огне плиты шесть-семь минут, затем добавляем в сковороду по вкусу соль, смесь из молотых перцев и кориандр.

Нарезаем небольшими кусочками двести граммов шампиньонов, но можно любые грибы по вкусу и выкладываем их в сковороду с обжаренным репчатым луком и кусочками курицы, затем перемешиваем между собой все ингредиенты в сковороде и обжариваем грибы на высоком огне плиты семь-восемь минут.

Начинаем приготовление заливки и выкладываем в небольшую миску двести граммов сметаны, затем добавляем в нее по вкусу соль, черный молотый перец, укроп, десять граммов крахмала, разбиваем одно куриное яйцо и перемешиваем все ингредиенты между собой до однородной массы.

Берем подходящую форму диаметром двадцать четыре - двадцать шесть сантиметров и выкладываем в нее тесто, которое затем разминаем и распределяем равномерным слоем, после чего формируем бортики и накалываем тесто в форме вилкой. Застилаем тесто в форме пергаментом и высыпаем на него стакан гороха, чтобы тесто при выпечке не поднималось, после чего ставим форму в разогретую до двухсот двадцати пяти градусов духовку и выпекаем песочный корж двенадцать минут.

Выкладываем приготовленную начинку из грибов с репчатым луком и курицей в миску со сметанной заливкой и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты до однородной массы.

Достаем форму с приготовленным песочным коржом для заливного пирога из духовки и выкладываем в нее начинку, которую затем распределяем равномерным слоем, после чего ставим форму в разогретую до ста девяноста градусов духовку и выпекаем пирог до полной готовности пятнадцать-двадцать минут.

Достаем приготовленный сочный заливной пирог по истечении времени из духовки и освобождаем от формы, после чего нарезаем его порционными кусочками, которые затем выкладываем на тарелки и подаем к столу.

Кушать подано!