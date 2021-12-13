Четыре вкуса

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Готовим мясной хлеб с ветчиной

Фото к рецепту: Мясной хлеб с ветчиной

Ингредиенты

  • филе куриное - 700 г
  • оливковое масло - 20 мл
  • бекон с/к - 400 г
  • приправа "томаты, базилик и чеснок"
  • сыр - 200 г
  • яйца - 3-4 шт
  • прованские травы - 1 ч.л.
  • ветчина - 240 г
  • соль
  • перец
  • мука

Рецепт приготовления

Куриное филе тонко нарежьте, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте оливковое масло, перемешайте. Дно и бортики жаропрочной формы выстелите внахлёст полосками бекона, при этом концы бекона должны свисать с формы.

Яйца смешайте с прованскими травами. Куриное филе обваляйте в муке с двух сторон. Затем обмакните в яйцах с прованскими травами. Выкладывайте в один слой на бекон. Затем слой из тонко нарезанной ветчины. Посыпьте натертым сыром и приправой "Томаты, базилик и чеснок" по вкусу. Затем слои повторите. Последний слой из куриного филе накройте свисающими концами бекона. Закройте фольгой и запекайте в разогретой духовке при Т 180°С, 60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё в течение 15 минут.

Мясной хлеб можно подавать ещё горячим в качестве основного блюда. Или дать остыть и убрать в холодильник на 6-8 часов.

После этого использовать для мясной нарезки на повседневный или праздничный стол.

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