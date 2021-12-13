Готовим мясной хлеб с ветчиной

Рецепт приготовления

Куриное филе тонко нарежьте, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте оливковое масло, перемешайте. Дно и бортики жаропрочной формы выстелите внахлёст полосками бекона, при этом концы бекона должны свисать с формы.

Яйца смешайте с прованскими травами. Куриное филе обваляйте в муке с двух сторон. Затем обмакните в яйцах с прованскими травами. Выкладывайте в один слой на бекон. Затем слой из тонко нарезанной ветчины. Посыпьте натертым сыром и приправой "Томаты, базилик и чеснок" по вкусу. Затем слои повторите. Последний слой из куриного филе накройте свисающими концами бекона. Закройте фольгой и запекайте в разогретой духовке при Т 180°С, 60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё в течение 15 минут.

Мясной хлеб можно подавать ещё горячим в качестве основного блюда. Или дать остыть и убрать в холодильник на 6-8 часов.

После этого использовать для мясной нарезки на повседневный или праздничный стол.