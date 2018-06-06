Салат с ветчиной «пятерка»

Ингредиенты к рецепту:

Маслины – около 100 грамм

Ветчина – около 200 гр.

Баночка кукурузы

Шампиньоны (желательно брать маринованные) – около 100 гр.

Листья салата

Майонез

Яйца – штук 2

Для начала сварим яйца. Далее их необходимо охладить.

Возьмите ветчину, нарежьте ее кусочками.

Грибы нарезаем пластинками.

Порежьте на кружочки все маслины.Сваренные яйца нарежьте кусочкамиТеперь положите в подготовленный салатник мясо, грибы, а также яйца, маслины, не забудьте и о кукурузе. Потом полейте его майонез. Можете немного подсолить.Салат лучше насыпать в одну тарелку.Но можно и порционно. Тогда в бокалы положите салатные листы, а внутрь — сам салат.