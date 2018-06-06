Салат с ветчиной «пятерка»

Ингредиенты к рецепту:
- Маслины – около 100 грамм
- Ветчина – около 200 гр.
- Баночка кукурузы
- Шампиньоны (желательно брать маринованные) – около 100 гр.
- Листья салата
- Майонез
- Яйца – штук 2
Для начала сварим яйца. Далее их необходимо охладить.
Возьмите ветчину, нарежьте ее кусочками.
Грибы нарезаем пластинками.
Порежьте на кружочки все маслины.
Сваренные яйца нарежьте кусочками
Теперь положите в подготовленный салатник мясо, грибы, а также яйца, маслины, не забудьте и о кукурузе. Потом полейте его майонез. Можете немного подсолить.Салат лучше насыпать в одну тарелку.
Но можно и порционно. Тогда в бокалы положите салатные листы, а внутрь — сам салат.
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