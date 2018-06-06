Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Салат с ветчиной «пятерка»

Ингредиенты к рецепту:

  • Маслины – около 100 грамм
  • Ветчина – около 200 гр.
  • Баночка кукурузы
  • Шампиньоны (желательно брать маринованные) – около 100 гр.
  • Листья салата
  • Майонез
  • Яйца – штук 2

Для начала сварим яйца. Далее их необходимо охладить.
Возьмите ветчину, нарежьте ее кусочками.
Грибы нарезаем пластинками.


Порежьте на кружочки все маслины.
Сваренные яйца нарежьте кусочками
Теперь положите в подготовленный салатник мясо, грибы, а также яйца, маслины, не забудьте и о кукурузе. Потом полейте его майонез. Можете немного подсолить.Салат лучше насыпать в одну тарелку.
Но можно и порционно. Тогда в бокалы положите салатные листы, а внутрь — сам салат.

Ссылка на первоисточник
Холодные закуски
наверх