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Четыре вкуса

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Рецепт молодого картофеля в медово-соевом соусе

Фото к рецепту: Молодой картофель в медово-соевом соусе

Ингредиенты

картофель молодой - 1 кг.

масло растительное - 5-6 ст.л.

кунжут - 1 ст.л.

укроп - 1 пучок

чеснок - 3 зубчика

соль - щепотка

соус:

соевый соус - 5 ст.л.

террияки - 1 ст.л.

мед - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Картофель очищаю, мою.

На сковороду наливаю 6 ст. л. растительного масла, кладу в сковороду картофель и жарю под закрытой крышкой на среднем огне 20 минут, периодически помешивая.

Для соуса смешиваю соевый соус (5 ст. л.), террияки (1 ст. л.), мед и измельченный чеснок.

Картофель заливаю соусом и жарю еще 8 минут, постоянно помешивая.

Выкладываю готовый картофель на блюдо, посыпаю измельченным чесноком, укропом и кунжутом.

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