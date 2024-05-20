Рецепт молодого картофеля в медово-соевом соусе

Ингредиенты
картофель молодой - 1 кг.
масло растительное - 5-6 ст.л.
кунжут - 1 ст.л.
укроп - 1 пучок
чеснок - 3 зубчика
соль - щепотка
соус:
соевый соус - 5 ст.л.
террияки - 1 ст.л.
мед - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Картофель очищаю, мою.
На сковороду наливаю 6 ст. л. растительного масла, кладу в сковороду картофель и жарю под закрытой крышкой на среднем огне 20 минут, периодически помешивая.
Для соуса смешиваю соевый соус (5 ст. л.), террияки (1 ст. л.), мед и измельченный чеснок.
Картофель заливаю соусом и жарю еще 8 минут, постоянно помешивая.
Выкладываю готовый картофель на блюдо, посыпаю измельченным чесноком, укропом и кунжутом.
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