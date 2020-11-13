Курица, запеченная с картофелем

Курица запекается целой и очень красиво смотрится. К тому же блюдо не требует гарнира, ведь готовить ее мы предлагаем с картофелем. Блюдо получается таким эффектным, что его можно и на праздничный стол поставить. А если приготовить к ужину, то близкие будут в неописуемом восторге.
Необходимые продукты
- 1 курица
- 1 килограмм картофеля
- 5 небольших луковиц
Для маринада
- половина лимона
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1.5 чайные ложки соли
- 2 чайные ложки паприки
- пол чайной ложки острого перца
- черный перец
- 4 зубчика чеснока
Начинаем приготовление
- Курицу очищаем и промываем.
- В чашку выдавливаем сок половины лимона, добавляем оливковое масло, соль, паприку, острый и черный перец, выдавливаем через пресс чеснок и все хорошо перемешиваем. Получившейся смесью маринуем курицу со всех сторон, даже внутри. В таком виде оставляем на 1 час.
- Через отведенное время перекладываем курицу в форму для запекания.
- Картофель очищаем и раскладываем вокруг курицы. Также вокруг курицы раскладываем маленькие луковицы. Все смазываем солью и перцем, слегка сбрызгиваем оливковым маслом.
- Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем в течение 1,5-2 часов. Готовое блюдо подаем к столу с салатиком «Мальвина». Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.
Приятного аппетита!
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