Четыре вкуса

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Курица, запеченная с картофелем

Курица запекается целой и очень красиво смотрится. К тому же блюдо не требует гарнира, ведь готовить ее мы предлагаем с картофелем. Блюдо получается таким эффектным, что его можно и на праздничный стол поставить. А если приготовить к ужину, то близкие будут в неописуемом восторге.

Необходимые продукты

  • 1 курица
  • 1 килограмм картофеля
  • 5 небольших луковиц

Для маринада

  • половина лимона
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1.5 чайные ложки соли
  • 2 чайные ложки паприки
  • пол чайной ложки острого перца
  • черный перец
  • 4 зубчика чеснока

Начинаем приготовление

  1. Курицу очищаем и промываем.
  2. В чашку выдавливаем сок половины лимона, добавляем оливковое масло, соль, паприку, острый и черный перец, выдавливаем через пресс чеснок и все хорошо перемешиваем. Получившейся смесью маринуем курицу со всех сторон, даже внутри. В таком виде оставляем на 1 час.
  3. Через отведенное время перекладываем курицу в форму для запекания.
  4. Картофель очищаем и раскладываем вокруг курицы. Также вокруг курицы раскладываем маленькие луковицы. Все смазываем солью и перцем, слегка сбрызгиваем оливковым маслом.
  5. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем в течение 1,5-2 часов. Готовое блюдо подаем к столу с салатиком «Мальвина».
    Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Курица, запеченная с картофелем

Приятного аппетита!

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