Курица, запеченная с картофелем

Курица запекается целой и очень красиво смотрится. К тому же блюдо не требует гарнира, ведь готовить ее мы предлагаем с картофелем. Блюдо получается таким эффектным, что его можно и на праздничный стол поставить. А если приготовить к ужину, то близкие будут в неописуемом восторге.

Необходимые продукты

1 курица

1 килограмм картофеля

5 небольших луковиц

Для маринада

половина лимона

2 столовые ложки оливкового масла

1.5 чайные ложки соли

2 чайные ложки паприки

пол чайной ложки острого перца

черный перец

4 зубчика чеснока

Начинаем приготовление

Курицу очищаем и промываем. В чашку выдавливаем сок половины лимона, добавляем оливковое масло, соль, паприку, острый и черный перец, выдавливаем через пресс чеснок и все хорошо перемешиваем. Получившейся смесью маринуем курицу со всех сторон, даже внутри. В таком виде оставляем на 1 час. Через отведенное время перекладываем курицу в форму для запекания. Картофель очищаем и раскладываем вокруг курицы. Также вокруг курицы раскладываем маленькие луковицы. Все смазываем солью и перцем, слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем в течение 1,5-2 часов. Готовое блюдо подаем к столу с салатиком «Мальвина». Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!