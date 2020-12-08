Четыре вкуса

305 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...
  • Татьяна Панкратова
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...
  • Алексей
    хотя бы на чужих ошибках снимите майдауны кострюли с головы.........https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDYОтличное блюдо: п...

Элегантная сырная закуска

Фото к рецепту: Элегантная сырная закуска

Ингредиенты

  • для сырной закуски:
  • 96 гр. сыра мимолет (у меня морковный bio-rueblikaese)
  • 200 гр. кураги
  • 80 гр. сыра филадельфия (у меня сливочный almette)
  • для апельсинового соуса:
  • 300 гр. свежевыжатого сока апельсина
  • 100 гр. сахара
  • кроме того:
  • 64 гр. жареного и карамелизованного фундука

Пошаговый рецепт приготовления

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОУС.

Из апельсинов выжмите сок.

Соедините в сотейнике сахар и апельсиновый сок.

Уварите соус до 160мл, снимите с огня и остудите.

КАРАМЕЛИЗОВАННЫЙ ФУНДУК.

Для карамелизованного фундука сварите светло-золотисую карамель: 3 части сахара и 1 часть воды уварите в сотейнике до светло-золотистого цвета.

Снимите сотейник с огня и слегка остудите содержимое (опускаю сотейник в ледяную воду на несколько секунд).

Как только карамель станет тягучей, окуните ядра фундука, нанизанные на деревянные шпажки, в карамель.

Зафиксируйте шпажки горизонтально рабочей поверхности, воткнув их, например, в стопку из книг.

Оставьте при комнатной температуре до полного застывания карамели (внимание! карамель в холодильнике "плачет" и течёт... орехи снимаем со шпажек непосредственно перед сервировкой) .

НАЧИНКА ИЗ ТВОРОЖНОГО СЫРА И КУРАГИ.

Курагу замочите на 2 часа в тёплой воде.

Курагу нарежьте мелким кубиком (2х2мм) и соедините с творожным сыром.

СБОРКА ЗАКУСКИ.

Слайсы сыра нарежьте на прямоугольники по 3гр.

Начинкой наполните кондитерской шприц с наконечником круглого профиля.

Разделите массу порционно по 9гр.

Оберните начинку прямоугольными слайсами сыра, придав форму капли.

СЕРВИРОВКА.

Поместите сырную закуску (12гр) в дегустационную ложку, полейте соусом (5гр) и украсьте карамелизованным фундуком (2гр).

Пошаговые фото рецепта

Элегантная сырная закуска: фото шаг 1
1. На фото набор продуктов для сырной закуски: морковный сыр Bio-Rueblikaese, творожный сыр Almette, курага, апельсины, жареный фундук, сахар. Курагу замочите на 2 часа в тёплой воде. Для карамелизованного фундука сварите светло-золотисую карамель: 3 части сахара и 1 часть воды уварите в сотейнике до светло-золотистого цвета. Снимите сотейник с огня и слегка остудите содержимое (опускаю сотейник в ледяную воду на несколько секунд). Как только карамель станет тягучей, окуните ядра фундука, нанизанные на деревянные шпажки, в карамель. Зафиксируйте шпажки горизонтально рабочей поверхности, воткнув их, например, в стопку из книг. Оставьте при комнатной температуре до полного застывания карамели (внимание! карамель в холодильнике "плачет" и течёт... орехи снимаем со шпажек непосредственно перед сервировкой) .
Элегантная сырная закуска: фото шаг 2
2. Из апельсинов выжмите сок.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 3
3. Соедините в сотейнике сахар и апельсиновый сок. Уварите соус до 160мл, снимите с огня и остудите.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 4
4. Слайсы сыра нарежьте на прямоугольники по 3гр.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 5
5. Для начинки курагу нарежьте мелким кубиком (2х2мм).
Элегантная сырная закуска: фото шаг 6
6. Соедините курагу с творожным сыром.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 7
7. Полученной начинкой наполните кондитерской шприц с наконечником круглого профиля. Разделите массу порционно по 9гр.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 8
8. Оберните начинку прямоугольными слайсами сыра, придав форму капли.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 9
9. Поместите сырную закуску в дегустационную ложку, полейте соусом и украсьте карамелизованным фундуком.
Элегантная сырная закуска: фото шаг 10
10. Сервировка на 1 порцию: -закуска сырная 12гр -соус апельсиновый 5гр -фундук карамелизованный 2гр
Элегантная сырная закуска: фото шаг 11
11. _
Элегантная сырная закуска: фото шаг 12
12. Вот так выглядит орех на шпажке (пошаговое фото с торта ранее опубликованного; хвостик не загибаем, а оставляем карамель стекать)...
Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениеужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияфрукты
Обсудить

Картина дня

наверх