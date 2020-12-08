Элегантная сырная закуска

1. На фото набор продуктов для сырной закуски: морковный сыр Bio-Rueblikaese, творожный сыр Almette, курага, апельсины, жареный фундук, сахар. Курагу замочите на 2 часа в тёплой воде. Для карамелизованного фундука сварите светло-золотисую карамель: 3 части сахара и 1 часть воды уварите в сотейнике до светло-золотистого цвета. Снимите сотейник с огня и слегка остудите содержимое (опускаю сотейник в ледяную воду на несколько секунд). Как только карамель станет тягучей, окуните ядра фундука, нанизанные на деревянные шпажки, в карамель. Зафиксируйте шпажки горизонтально рабочей поверхности, воткнув их, например, в стопку из книг. Оставьте при комнатной температуре до полного застывания карамели (внимание! карамель в холодильнике "плачет" и течёт... орехи снимаем со шпажек непосредственно перед сервировкой) .