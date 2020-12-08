Элегантная сырная закуска

Ингредиенты
- для сырной закуски:
- 96 гр. сыра мимолет (у меня морковный bio-rueblikaese)
- 200 гр. кураги
- 80 гр. сыра филадельфия (у меня сливочный almette)
- для апельсинового соуса:
- 300 гр. свежевыжатого сока апельсина
- 100 гр. сахара
- кроме того:
- 64 гр. жареного и карамелизованного фундука
Пошаговый рецепт приготовления
АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОУС.
Из апельсинов выжмите сок.
Соедините в сотейнике сахар и апельсиновый сок.
Уварите соус до 160мл, снимите с огня и остудите.
КАРАМЕЛИЗОВАННЫЙ ФУНДУК.
Для карамелизованного фундука сварите светло-золотисую карамель: 3 части сахара и 1 часть воды уварите в сотейнике до светло-золотистого цвета.
Снимите сотейник с огня и слегка остудите содержимое (опускаю сотейник в ледяную воду на несколько секунд).
Как только карамель станет тягучей, окуните ядра фундука, нанизанные на деревянные шпажки, в карамель.
Зафиксируйте шпажки горизонтально рабочей поверхности, воткнув их, например, в стопку из книг.
Оставьте при комнатной температуре до полного застывания карамели (внимание! карамель в холодильнике "плачет" и течёт... орехи снимаем со шпажек непосредственно перед сервировкой) .
НАЧИНКА ИЗ ТВОРОЖНОГО СЫРА И КУРАГИ.
Курагу замочите на 2 часа в тёплой воде.Курагу нарежьте мелким кубиком (2х2мм) и соедините с творожным сыром.
СБОРКА ЗАКУСКИ.
Слайсы сыра нарежьте на прямоугольники по 3гр.
Начинкой наполните кондитерской шприц с наконечником круглого профиля.
Разделите массу порционно по 9гр.
Оберните начинку прямоугольными слайсами сыра, придав форму капли.
СЕРВИРОВКА.
Поместите сырную закуску (12гр) в дегустационную ложку, полейте соусом (5гр) и украсьте карамелизованным фундуком (2гр).
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