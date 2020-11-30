Свиная рулька в духовке: калорийно, но иногда можно!

Рулька является традиционным блюдом для чешской кухни, однако уже давно она крепко закрепилась и в русской. Безусловно, свиная рулька — это не тот продукт, который можно отнести к диетическим, но можно съесть немного. А для того, чтобы она подарила гастрономическое удовольствие, нужно уметь правильно запечь рульку в духовке в фольге или в рукаве.

Запекать такое мясо можно 2-мя способами: предварительно сняв его с кости и зафаршировав чем-либо, или же на косточке. Последний вариант подходит для порционной подачи, а первый преимущественно используют, когда хотят сделать из рульки закуску, нарезаемую ломтиками. По длительности и сложности работы особой разницы нет, хотя без кости мясо пропекается немного быстрее, поэтому хозяйкам стоит ознакомиться со всеми вариантами, чтобы выбрать более удобный.

Необходимые ингредиенты

рульки свиные – 3 шт.;

репчатый лук – 2 шт.;

морковь – 3 шт.;

лист лавровый – 2 шт.;

пиво темное – 70 мл;

крахмал картофельный – 1 стол. ложка;

соль – 2 стол. ложки;

смесь молотых перцев – 1 чайн. ложка.

Свиная рулька в духовке: как вкусно приготовить

Снимите шелуху с лука и шкурку с моркови. Порежьте на крупные кусочки по 1 шт. каждого овоща, выложите в небольшую кастрюльку. Туда же положите лавровый лист, налейте 2 л воды. Дайте ей закипеть. Аккуратно опустите помытые свиные рульки: они должны полностью покрыться водой. Если этого не произошло, добавьте еще кипяченой горячей воды (чтобы не случилось сильного перепада температур). Варите рульки до мягкости около часа, выставив среднюю мощность конфорки и не накрывая кастрюлю. Точное время определяется их величиной: в некоторых случаях требуется 1,5 ч. Переложите отваренные рульки на решетку, дайте им обтечь. Натрите смесью перцев и солью. Положите рульки в фольгу (желательно для каждой взять отдельный лист), рядом поместите измельченный лук и тертую морковь (которые остались – не отваренные), хорошо скрепите края. Запекайте рульки 1,5 ч при температуре 180 градусов. После уберите фольгу и на решетке (под нее нужно поставить противень) подрумянивайте еще 20 мин., периодически переворачивая. Пока рульки подрумяниваются, согрейте темное пиво в маленькой емкости, добавьте крахмал, хорошо перемешайте. Полейте мясо этим соусом перед подачей.

Пикантная свиная рулька в духовке: рецепт с фото

Очень вкусным такое мясо получается, когда его маринуют в горчично-майонезном соусе, при желании дополнительно туда закладывая любые специи к свинине. Рулька выходит очень пикантной, идеально подходит под пиво или просто для сытного обеда. Картофель в данном рецепте является опциональной добавкой – если вам не нужен гарнир, вы планируете подать с рулькой салат, не используйте его.

Необходимые ингредиенты

рулька свиная – 1 шт.;

майонез – 60 г;

растительное масло – 1 стол. ложка;

зубчики чеснока – 3 шт.;

горчица – 1 стол. ложка;

соль – 1 чайная ложка;

картофель – 500 г.

Свиная рулька в духовке: как вкусно приготовить

Очень хорошо обмыть свиную рульку под проточной водой, дать немного обсохнуть. Положить в большую кастрюлю, залить водой. Не подсаливая, варить на среднем огне под крышкой 1,5 ч. По желанию можно бросить туда несколько горошков черного перца, корень петрушки или луковицу. Переложите отваренную рульку на разделочную поверхность, разрежьте вертикально, чтобы изъять кости. Изнутри и снаружи натрите солью. Чеснок измельчите, пройдитесь им по мясу тоже с обеих сторон. Майонез перемешайте с горчицей, обработайте этим соусом рульку внутри. Сверните её рулетом, обвяжите крепко нитью. Поместите в пленку и дайте полежать в холодильнике 3 ч. для пропитки. Поместите замаринованную свиную рульку в фольгу, полейте растительным маслом и заверните. Для надежности стоит сделать 2 слоя фольги. Положите в жаропрочную форму, налейте туда стакан воды. Запекайте рульку при 200 градусах на протяжении часа. Разверните фольгу, оставьте рульку в форме и запекайте еще 20 минут. За счет того, что мясо готовилось без косточки, его можно подать, нарезав ломтиками.

Как приготовить свиную рульку в духовке сочно без косточки?

В большей степени за сочность мяса отвечают даже не маринад и иные добавки, а непосредственно способ приготовления: форма для запекания не должна быть открытой, иначе длительная термообработка высушит поверхность. Лучше всего готовить в рукаве или фольге, но, если Вы хотите использовать жаропрочную посуду, обязательно налейте в нее стакан воды, а верх затяните фольгой: так повысится влажность внутри. В момент же зарумянивания рульки на решетке следует поливать мясо выступающим из него соком каждые минут 5. А дополнительно сочность может обеспечить начинка, которой заполняется снятая с кости рулька.

Необходимые ингредиенты

рулька свиная – 1 кг;

луковица репчатая;

морковь – 2 шт.;

грибы – 200 г;

чеснок (дольки) – 3 шт.;

масло сливочное – 20 г;

черный перец (горошки) – 5 шт.;

лист лавровый – 3 шт.;

соль – по вкусу.

Свиная рулька в духовке: как вкусно приготовить

Залить холодной водой рульку, помещенную в кастрюлю. Дать закипеть и снять шумовкой пену. Бросить лавровый лист, горошки перца и нарезанную кусочками (обязательно очищенную) морковку. Накрыть крышкой. Выставив слабый огонь, отваривать рульку на протяжении 2-х ч. Если она крупнее, чем указано в рецепте, стоит увеличить время варки до 3-х часов. На половине объема сливочного масла обжарить мелко нашинкованную луковицу и пластинки грибов. Добавить натертую морковь, готовить до мягкости всех продуктов. Выложить отваренную рульку на разделочную доску, разрезать вертикально, чтобы убрать кость. Теплую начинку расположить по центру, вместо кости. Добавить остатки сливочного масла. Сформировать рулет из мяса, обернуть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 2 ч. После убрать пленку, обвязать рульку нитью, выложить в форму для запекания. Затянуть сверху фольгой, поставить в горячую духовку. Запекать при 190 градусах полчаса, затем убрать фольгу и готовить еще 20 мин., периодически переворачивая мясо.

Если Вам хочется запечь рульку без кости, её нужно очень хорошо отварить, иначе она будет тяжело отделяться, а с косточкой она может даже не отвариваться, но будьте готовы к тому, что время запекания составит 3-3,5 часа.

Приятного аппетита.