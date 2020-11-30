Свиная рулька в духовке: калорийно, но иногда можно!

Рулька является традиционным блюдом для чешской кухни, однако уже давно она крепко закрепилась и в русской. Безусловно, свиная рулька — это не тот продукт, который можно отнести к диетическим, но можно съесть немного. А для того, чтобы она подарила гастрономическое удовольствие, нужно уметь правильно запечь рульку в духовке в фольге или в рукаве.
Запекать такое мясо можно 2-мя способами: предварительно сняв его с кости и зафаршировав чем-либо, или же на косточке. Последний вариант подходит для порционной подачи, а первый преимущественно используют, когда хотят сделать из рульки закуску, нарезаемую ломтиками. По длительности и сложности работы особой разницы нет, хотя без кости мясо пропекается немного быстрее, поэтому хозяйкам стоит ознакомиться со всеми вариантами, чтобы выбрать более удобный.
Необходимые ингредиенты
- рульки свиные – 3 шт.;
- репчатый лук – 2 шт.;
- морковь – 3 шт.;
- лист лавровый – 2 шт.;
- пиво темное – 70 мл;
- крахмал картофельный – 1 стол. ложка;
- соль – 2 стол. ложки;
- смесь молотых перцев – 1 чайн. ложка.
Свиная рулька в духовке: как вкусно приготовить
- Снимите шелуху с лука и шкурку с моркови. Порежьте на крупные кусочки по 1 шт. каждого овоща, выложите в небольшую кастрюльку.
- Туда же положите лавровый лист, налейте 2 л воды. Дайте ей закипеть.
- Аккуратно опустите помытые свиные рульки: они должны полностью покрыться водой. Если этого не произошло, добавьте еще кипяченой горячей воды (чтобы не случилось сильного перепада температур).
- Варите рульки до мягкости около часа, выставив среднюю мощность конфорки и не накрывая кастрюлю. Точное время определяется их величиной: в некоторых случаях требуется 1,5 ч.
- Переложите отваренные рульки на решетку, дайте им обтечь. Натрите смесью перцев и солью.
- Положите рульки в фольгу (желательно для каждой взять отдельный лист), рядом поместите измельченный лук и тертую морковь (которые остались – не отваренные), хорошо скрепите края.
- Запекайте рульки 1,5 ч при температуре 180 градусов. После уберите фольгу и на решетке (под нее нужно поставить противень) подрумянивайте еще 20 мин., периодически переворачивая.
- Пока рульки подрумяниваются, согрейте темное пиво в маленькой емкости, добавьте крахмал, хорошо перемешайте. Полейте мясо этим соусом перед подачей.
Пикантная свиная рулька в духовке: рецепт с фото
Очень вкусным такое мясо получается, когда его маринуют в горчично-майонезном соусе, при желании дополнительно туда закладывая любые специи к свинине. Рулька выходит очень пикантной, идеально подходит под пиво или просто для сытного обеда. Картофель в данном рецепте является опциональной добавкой – если вам не нужен гарнир, вы планируете подать с рулькой салат, не используйте его.
Необходимые ингредиенты
- рулька свиная – 1 шт.;
- майонез – 60 г;
- растительное масло – 1 стол. ложка;
- зубчики чеснока – 3 шт.;
- горчица – 1 стол. ложка;
- соль – 1 чайная ложка;
- картофель – 500 г.
Свиная рулька в духовке: как вкусно приготовить
- Очень хорошо обмыть свиную рульку под проточной водой, дать немного обсохнуть.
- Положить в большую кастрюлю, залить водой. Не подсаливая, варить на среднем огне под крышкой 1,5 ч. По желанию можно бросить туда несколько горошков черного перца, корень петрушки или луковицу.
- Переложите отваренную рульку на разделочную поверхность, разрежьте вертикально, чтобы изъять кости. Изнутри и снаружи натрите солью.
- Чеснок измельчите, пройдитесь им по мясу тоже с обеих сторон.
- Майонез перемешайте с горчицей, обработайте этим соусом рульку внутри.
- Сверните её рулетом, обвяжите крепко нитью. Поместите в пленку и дайте полежать в холодильнике 3 ч. для пропитки.
- Поместите замаринованную свиную рульку в фольгу, полейте растительным маслом и заверните. Для надежности стоит сделать 2 слоя фольги.
- Положите в жаропрочную форму, налейте туда стакан воды. Запекайте рульку при 200 градусах на протяжении часа.
- Разверните фольгу, оставьте рульку в форме и запекайте еще 20 минут. За счет того, что мясо готовилось без косточки, его можно подать, нарезав ломтиками.
Как приготовить свиную рульку в духовке сочно без косточки?
В большей степени за сочность мяса отвечают даже не маринад и иные добавки, а непосредственно способ приготовления: форма для запекания не должна быть открытой, иначе длительная термообработка высушит поверхность. Лучше всего готовить в рукаве или фольге, но, если Вы хотите использовать жаропрочную посуду, обязательно налейте в нее стакан воды, а верх затяните фольгой: так повысится влажность внутри. В момент же зарумянивания рульки на решетке следует поливать мясо выступающим из него соком каждые минут 5. А дополнительно сочность может обеспечить начинка, которой заполняется снятая с кости рулька.
Необходимые ингредиенты
- рулька свиная – 1 кг;
- луковица репчатая;
- морковь – 2 шт.;
- грибы – 200 г;
- чеснок (дольки) – 3 шт.;
- масло сливочное – 20 г;
- черный перец (горошки) – 5 шт.;
- лист лавровый – 3 шт.;
- соль – по вкусу.
Свиная рулька в духовке: как вкусно приготовить
- Залить холодной водой рульку, помещенную в кастрюлю. Дать закипеть и снять шумовкой пену.
- Бросить лавровый лист, горошки перца и нарезанную кусочками (обязательно очищенную) морковку. Накрыть крышкой.
- Выставив слабый огонь, отваривать рульку на протяжении 2-х ч. Если она крупнее, чем указано в рецепте, стоит увеличить время варки до 3-х часов.
- На половине объема сливочного масла обжарить мелко нашинкованную луковицу и пластинки грибов. Добавить натертую морковь, готовить до мягкости всех продуктов.
- Выложить отваренную рульку на разделочную доску, разрезать вертикально, чтобы убрать кость.
- Теплую начинку расположить по центру, вместо кости. Добавить остатки сливочного масла.
- Сформировать рулет из мяса, обернуть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 2 ч.
- После убрать пленку, обвязать рульку нитью, выложить в форму для запекания. Затянуть сверху фольгой, поставить в горячую духовку.
- Запекать при 190 градусах полчаса, затем убрать фольгу и готовить еще 20 мин., периодически переворачивая мясо.
Если Вам хочется запечь рульку без кости, её нужно очень хорошо отварить, иначе она будет тяжело отделяться, а с косточкой она может даже не отвариваться, но будьте готовы к тому, что время запекания составит 3-3,5 часа.
Приятного аппетита.
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