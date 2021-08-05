Четыре вкуса

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Мусака из баклажанов по-гречески

Фото к рецепту: Мусака с баклажанами по-гречески

Ингредиенты

  • баклажан - 1 шт.
  • соль
  • перец
  • лук - 1/2 шт.
  • растительное масло (для жарки)
  • чеснок - 1 зубчик
  • помидор (крупный) - 1 шт.
  • фарш - 200 гр.
  • сыр - 150 гр.
  • базилик свежий - несколько веточек

Рецепт приготовления

Возьмите все ингредиенты.

Нарежьте баклажаны на длинные пластинки, посолите.

Обжарьте нарезанный лук.

Положите фарш и нарезанный помидор и обжарьте.

В конце добавьте чеснок и свежий базилик и уберите с огня.

На отдельной сковороде обжарьте с двух сторон баклажан.

Соберите мусаку слой за слоем.

Поставьте запекаться в духовку на 10 минут.

Сверху посыпьте сыром.

Кушать подано!

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