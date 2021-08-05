Мусака из баклажанов по-гречески

Ингредиенты
- баклажан - 1 шт.
- соль
- перец
- лук - 1/2 шт.
- растительное масло (для жарки)
- чеснок - 1 зубчик
- помидор (крупный) - 1 шт.
- фарш - 200 гр.
- сыр - 150 гр.
- базилик свежий - несколько веточек
Рецепт приготовления
Возьмите все ингредиенты.
Нарежьте баклажаны на длинные пластинки, посолите.
Обжарьте нарезанный лук.
Положите фарш и нарезанный помидор и обжарьте.
В конце добавьте чеснок и свежий базилик и уберите с огня.
На отдельной сковороде обжарьте с двух сторон баклажан.
Соберите мусаку слой за слоем.
Поставьте запекаться в духовку на 10 минут.
Сверху посыпьте сыром.
Кушать подано!
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