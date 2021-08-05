Мусака из баклажанов по-гречески

Рецепт приготовления

Возьмите все ингредиенты.

Нарежьте баклажаны на длинные пластинки, посолите.

Обжарьте нарезанный лук.

Положите фарш и нарезанный помидор и обжарьте.

В конце добавьте чеснок и свежий базилик и уберите с огня.

На отдельной сковороде обжарьте с двух сторон баклажан.

Соберите мусаку слой за слоем.

Поставьте запекаться в духовку на 10 минут.

Сверху посыпьте сыром.

Кушать подано!