Готовим запеканку из соленых груздей

Грузди мелко нарезать или измельчить другим способом.

Я нарезать не стала, а измельчила в блендере, блендернула буквально пару раз, так, чтобы грузди остались кусочками.

Разболтать яйца со сливками.

Поперчить и приправить любимыми травами.

У меня сухой укроп.

Соль я не клала, грибы и так соленые.

Но это на ваш вкус.

Смешать измельченные грузди и сливочно-яичную смесь.

Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить массу.

Запекать в разогретой до 190-200°C духовке до румяной корочки.

Дать немного остыть и можно нарезать.

Кусочки запеканки держат форму.

Кушать подано!