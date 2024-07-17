Готовим запеканку из соленых груздей

Ингредиенты
соленые грузди — 200 г
сливки (чем жирнее, тем лучше) — 80 г
яйца куриные — 2 шт.
черный перец — щепотка
любимая приправа для аромата и вкуса блюда (укроп, прованские травы и др.)
сливочное масло для формы - 1 ч.л.
рецепт приготовления
Грузди мелко нарезать или измельчить другим способом.
Я нарезать не стала, а измельчила в блендере, блендернула буквально пару раз, так, чтобы грузди остались кусочками.
Разболтать яйца со сливками.
Поперчить и приправить любимыми травами.
У меня сухой укроп.
Соль я не клала, грибы и так соленые.
Но это на ваш вкус.
Смешать измельченные грузди и сливочно-яичную смесь.
Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить массу.
Запекать в разогретой до 190-200°C духовке до румяной корочки.
Дать немного остыть и можно нарезать.
Кусочки запеканки держат форму.
Кушать подано!
Свежие комментарии