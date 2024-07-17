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Четыре вкуса

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Готовим запеканку из соленых груздей

Ингредиенты

соленые грузди  — 200 г

сливки (чем жирнее, тем лучше) — 80 г

яйца куриные — 2 шт.

черный перец — щепотка

любимая приправа для аромата и вкуса блюда (укроп, прованские травы и др.)

сливочное масло для формы - 1 ч.л.

рецепт приготовления

Грузди мелко нарезать или измельчить другим способом.

Я нарезать не стала, а измельчила в блендере, блендернула буквально пару раз, так, чтобы грузди остались кусочками.

Разболтать яйца со сливками.

Поперчить и приправить любимыми травами.

У меня сухой укроп.

Соль я не клала, грибы и так соленые.

Но это на ваш вкус.

Смешать измельченные грузди и сливочно-яичную смесь.

Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить массу.

Запекать в разогретой до 190-200°C духовке до румяной корочки.

Дать немного остыть и можно нарезать.

Кусочки запеканки держат форму.

Кушать подано!

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