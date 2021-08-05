Четыре вкуса

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Готовим курицу в соево-медовом соусе

Фото к рецепту: Курица в соево-медовом соусе, запеченная в духовке

Ингредиенты

  • куриные бедрышки - 800-900 гр.
  • соевый соус - 3 ст.л.
  • гранулированный чеснок - 1 ч.л.
  • растительное масло - 2 ч.л.
  • яблочный уксус - 1 ч.л.
  • мед - 2 ст.л.
  • ч/м перец - 1/2 ч.л.
  • лук - 1/2 головки
  • кунжут
  • зелень

Рецепт приготовления

Соевый соус, масло, уксус, мед, чеснок и перец тщательно смешать

Лук нарезать полукольцами и положить на дно формы для запекания.

На лук положите бедрышки кожей вниз.

Полейте все соусом.

Уберите запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Переверните бедрышки и полейте их соусом.

Запекать еще 25 минут.

Готовую курицу посыпьте кунжутом и зеленью.

Кушать подано!

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