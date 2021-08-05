Готовим курицу в соево-медовом соусе

Рецепт приготовления

Соевый соус, масло, уксус, мед, чеснок и перец тщательно смешать

Лук нарезать полукольцами и положить на дно формы для запекания.

На лук положите бедрышки кожей вниз.

Полейте все соусом.

Уберите запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Переверните бедрышки и полейте их соусом.

Запекать еще 25 минут.

Готовую курицу посыпьте кунжутом и зеленью.

Кушать подано!