Готовим курицу в соево-медовом соусе

Ингредиенты
- куриные бедрышки - 800-900 гр.
- соевый соус - 3 ст.л.
- гранулированный чеснок - 1 ч.л.
- растительное масло - 2 ч.л.
- яблочный уксус - 1 ч.л.
- мед - 2 ст.л.
- ч/м перец - 1/2 ч.л.
- лук - 1/2 головки
- кунжут
- зелень
Рецепт приготовления
Соевый соус, масло, уксус, мед, чеснок и перец тщательно смешать
Лук нарезать полукольцами и положить на дно формы для запекания.
На лук положите бедрышки кожей вниз.
Полейте все соусом.
Уберите запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
Переверните бедрышки и полейте их соусом.
Запекать еще 25 минут.
Готовую курицу посыпьте кунжутом и зеленью.
Кушать подано!
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