Четыре вкуса

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Салат из запеченных овощей

Фото к рецепту: Хоровац — салат из запеченных овощей

Ингредиенты

  • баклажаны
  • помидоры
  • красная паприка
  • лук-шалот
  • чеснок
  • зелень
  • копченая паприка (опционально)
  • соль, черный молотый перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления

Овощи помойте, высушите и порежьте: баклажаны — кружочками, паприку на небольшие кусочки, помидоры на половинки.

Овощи положите на хорошо разогретую сухую сковороду-гриль и обжарьте с двух сторон до грильных полос.

Переложите их на противень и запеките их в предварительно разогретой до 200 °C духовке минут 15.

Порежьте зелень, какая у вас есть — укроп, петрушка, базилик, кинза, зубчик чеснока, лук нарезать соломкой, для усиления аромата можно добавить порошок копченой паприки.

Овощи достаньте из духовки, пусть они остынут, после чего удалите кожицу.

Все это порежьте ножом.

В салатнице смешайте запечные овощи и зелень, соль и перец по вкусу, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.

Кушать подано!

Фото рецепта

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