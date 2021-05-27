Салат из запеченных овощей

Рецепт приготовления

Овощи помойте, высушите и порежьте: баклажаны — кружочками, паприку на небольшие кусочки, помидоры на половинки.

Овощи положите на хорошо разогретую сухую сковороду-гриль и обжарьте с двух сторон до грильных полос.

Переложите их на противень и запеките их в предварительно разогретой до 200 °C духовке минут 15.

Порежьте зелень, какая у вас есть — укроп, петрушка, базилик, кинза, зубчик чеснока, лук нарезать соломкой, для усиления аромата можно добавить порошок копченой паприки.

Овощи достаньте из духовки, пусть они остынут, после чего удалите кожицу.

Все это порежьте ножом.

В салатнице смешайте запечные овощи и зелень, соль и перец по вкусу, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.

Кушать подано!