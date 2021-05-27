Салат из запеченных овощей

Ингредиенты
- баклажаны
- помидоры
- красная паприка
- лук-шалот
- чеснок
- зелень
- копченая паприка (опционально)
- соль, черный молотый перец
- растительное масло
Рецепт приготовления
Овощи помойте, высушите и порежьте: баклажаны — кружочками, паприку на небольшие кусочки, помидоры на половинки.
Овощи положите на хорошо разогретую сухую сковороду-гриль и обжарьте с двух сторон до грильных полос.
Переложите их на противень и запеките их в предварительно разогретой до 200 °C духовке минут 15.
Порежьте зелень, какая у вас есть — укроп, петрушка, базилик, кинза, зубчик чеснока, лук нарезать соломкой, для усиления аромата можно добавить порошок копченой паприки.
Овощи достаньте из духовки, пусть они остынут, после чего удалите кожицу.
Все это порежьте ножом.
В салатнице смешайте запечные овощи и зелень, соль и перец по вкусу, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.
Кушать подано!
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