Вкусный клубничный сорбет

Рецепт приготовления

В клубнику добавьте сахар и оставьте на 15 минут, чтобы ягода пустила сок.

Взять готовый апельсиновый сок или выжать из апельсинов, понадобится 100 мл сока.

Когда ягода пустит сок, пробейте её блендером в однородное пюре, затем добавьте апельсиновый сок и ещё раз взбейте.

Перелейте массу в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник.

Каждый час массу перемешивайте вилкой, чтобы не образовывался лед.

Делаем так 3-4 раза.

После этого уберите контейнер в морозилку на ночь.

Перед употреблением, контейнер достаньте и дать постоять минут 10 при комнатной температуре, так удобней будет накладывать.

Кушать подано!