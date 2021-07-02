Четыре вкуса

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Вкусный клубничный сорбет

Фото к рецепту: Клубничный сорбет

Ингредиенты

  • клубники - 500 гр.
  • сахара - 1/4 ст.
  • апельсинового сока - 100 мл.

Рецепт приготовления

В клубнику добавьте сахар и оставьте на 15 минут, чтобы ягода пустила сок.

Взять готовый апельсиновый сок или выжать из апельсинов, понадобится 100 мл сока.

Когда ягода пустит сок, пробейте  её блендером в однородное пюре, затем добавьте апельсиновый сок и ещё раз взбейте.

Перелейте массу в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник.

Каждый час массу перемешивайте вилкой, чтобы не образовывался лед.

Делаем так 3-4 раза.

После этого уберите контейнер в морозилку на ночь.

Перед употреблением, контейнер достаньте и дать постоять минут 10 при комнатной температуре, так удобней будет накладывать.

Кушать подано!

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