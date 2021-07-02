Вкусный клубничный сорбет

Ингредиенты
- клубники - 500 гр.
- сахара - 1/4 ст.
- апельсинового сока - 100 мл.
Рецепт приготовления
В клубнику добавьте сахар и оставьте на 15 минут, чтобы ягода пустила сок.
Взять готовый апельсиновый сок или выжать из апельсинов, понадобится 100 мл сока.
Когда ягода пустит сок, пробейте её блендером в однородное пюре, затем добавьте апельсиновый сок и ещё раз взбейте.
Перелейте массу в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник.
Каждый час массу перемешивайте вилкой, чтобы не образовывался лед.
Делаем так 3-4 раза.
После этого уберите контейнер в морозилку на ночь.
Перед употреблением, контейнер достаньте и дать постоять минут 10 при комнатной температуре, так удобней будет накладывать.
Кушать подано!
Свежие комментарии