Четыре вкуса

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Запеченный багет с курицей и грибами

Фото к рецепту: Запеченный багет с курицей и грибами

Ингредиенты

  • багет 2 шт.
  • куриное филе 400 гр.
  • свежие шампиньоны 300 гр.
  • сметана 200 гр.
  • твердый сыр 150 гр.
  • помидор 1 шт.
  • лук репчатый 1 шт.
  • зелень
  • соль
  • перец
  • масло для жарки

Рецепт приготовления

✔ Курицу мелко нарежьте. Вместе с ней порежьте свежие грибы и измельчите лук.

✔ Обжарьте куриное филе и грибы на растительном масле. Добавьте лук, солим и перчим. Все хорошо перемешайте. Затем положите сметану и доведите до кипения. Наша начинка готова

✔ Каждый багет разрежьте пополам и уберите мякиш.

Также нарежьте дольками помидоры и натрите сыр на терке.

✔ Багеты положите на форму для запекания и заполните готовой начинкой. Форму лучше застелить фольгой. Положите поверх начинки дольки помидорок и посыпьте все тертым сыром.

✔ Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Сыр должен расплавиться, а у батона корочка станет хрустящей.

Перед подачей багеты лучше украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Фото рецепта

Запеченный багет с курицей и грибами: фото шаг 1Запеченный багет с курицей и грибами: фото шаг 2Запеченный багет с курицей и грибами: фото шаг 3

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