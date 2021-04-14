Запеченный багет с курицей и грибами

Рецепт приготовления

✔ Курицу мелко нарежьте. Вместе с ней порежьте свежие грибы и измельчите лук.

✔ Обжарьте куриное филе и грибы на растительном масле. Добавьте лук, солим и перчим. Все хорошо перемешайте. Затем положите сметану и доведите до кипения. Наша начинка готова

✔ Каждый багет разрежьте пополам и уберите мякиш.

Также нарежьте дольками помидоры и натрите сыр на терке.

✔ Багеты положите на форму для запекания и заполните готовой начинкой. Форму лучше застелить фольгой. Положите поверх начинки дольки помидорок и посыпьте все тертым сыром.

✔ Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Сыр должен расплавиться, а у батона корочка станет хрустящей.

Перед подачей багеты лучше украсить зеленью.

Приятного аппетита!