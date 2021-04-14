Запеченный багет с курицей и грибами

Ингредиенты
- багет 2 шт.
- куриное филе 400 гр.
- свежие шампиньоны 300 гр.
- сметана 200 гр.
- твердый сыр 150 гр.
- помидор 1 шт.
- лук репчатый 1 шт.
- зелень
- соль
- перец
- масло для жарки
Рецепт приготовления
✔ Курицу мелко нарежьте. Вместе с ней порежьте свежие грибы и измельчите лук.
✔ Обжарьте куриное филе и грибы на растительном масле. Добавьте лук, солим и перчим. Все хорошо перемешайте. Затем положите сметану и доведите до кипения. Наша начинка готова
✔ Каждый багет разрежьте пополам и уберите мякиш.
Также нарежьте дольками помидоры и натрите сыр на терке.
✔ Багеты положите на форму для запекания и заполните готовой начинкой. Форму лучше застелить фольгой. Положите поверх начинки дольки помидорок и посыпьте все тертым сыром.
✔ Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Сыр должен расплавиться, а у батона корочка станет хрустящей.
Перед подачей багеты лучше украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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