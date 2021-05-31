Овощная запеканка в духовке

Рецепт приготовления

Капусту отварите в слегка подсоленой воде.

Слейте воду и залейте холодной водой на 20 сек.

Грибы нарежьте, обжарьте на сливочном и оливковом масле.

Посолите и поперчите по вкусу.

Помидоры порежьте дольками.

Кабачки натрите на терке.

Посолите и поперчите по вкусу

Спустя 10 мин слейте лишний сок.

Положите в форму, в которой будут запекаться кабачки.

Далее грибы, помидоры, нарезанный зеленый лук, капусту.

Залейте заливкой.

Сверху положите сыр (моцарелла и твердый сыр Маасдам).

Уберите в духовку на 25-35 мин при 180 С (ориентируйтесь по своей духовке).

После приготовления нарезать и подавать к столу.

Кушать подано!