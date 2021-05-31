Овощная запеканка в духовке

Ингредиенты
- цветная капуста
- брокколи
- помидоры
- кабачки
- грибы
- сыр (моцарелла и твердый сыр масдам)
- сливочное и оливковое масло для обжарки грибов
Рецепт приготовления
Капусту отварите в слегка подсоленой воде.
Слейте воду и залейте холодной водой на 20 сек.
Грибы нарежьте, обжарьте на сливочном и оливковом масле.
Посолите и поперчите по вкусу.
Помидоры порежьте дольками.
Кабачки натрите на терке.
Посолите и поперчите по вкусу
Спустя 10 мин слейте лишний сок.
Положите в форму, в которой будут запекаться кабачки.
Далее грибы, помидоры, нарезанный зеленый лук, капусту.
Залейте заливкой.
Сверху положите сыр (моцарелла и твердый сыр Маасдам).
Уберите в духовку на 25-35 мин при 180 С (ориентируйтесь по своей духовке).
После приготовления нарезать и подавать к столу.
Кушать подано!
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