3 рецепта шоколадной глазури

Шоколадная глазурь очень часто используется для оформления кондитерских изделий. Этот вид глазури был изобретен недавно. Не так давно она считалась шедевром кулинарного искусства, поскольку стоимость какао, из которого ее изготавливают, была достаточно высокой. Такой вид глазури использовался только для украшения самых дорогих и изысканных кондитерских изделий.

На сегодня шоколад является доступным для всех, а не только для богатых. Вместе с тем это не только повседневное, но и изысканное лакомство, которое является продуктом творчества специалистов в области кулинарного искусства.

Сегодня предлагаем Вам 3 варианта шоколадной глазури:

Вариант 1:

100 гр масла

1 ст. л. какао

1 ст. л. муки

1/2 ст. сахара

5 ст. л. молока

ванилин

Приготовление:

Смешать 50 гр масла 1 ст. л. какао + 1 ст. л. муки + 1/2 ст. сахара + 5 ст. л. молока довести до кипения, постоянно помешивая. Когда остынет, добавить 50 гр масла + ванилин.

Для тортика лучше муки побольше (ложка с горкой), чтобы глазурь была погуще и не стекала. А для горячего шоколада пару лишних ложечек молока не помешает.

Вариант 2:

150 гр шоколада

1 ст.ложка какао

1 стакан сахара

0, 5 стакана воды.

Приготовление:

В подходящей посуде нагреть 150 гр шоколада и добавить 1 ст. ложку какао, 1 стакан сахара и 0, 5 стакана воды. Поставить смесь на огонь и варить до сгущения.

Глазурь считается готовой, если капля ее, налитая на фарфоровое блюдечко, не расплывается. Готовую глазурь вылить немедленно на поверхность торта, быстро разровнять и разгладить ее ножом.

Вариант 3:

черный шоколад,0,5 плитки

2 ч .

Приготовление:

Растопить черный шоколад, в растопленный шоколад добавить сметану (примерно на 0, 5 плитки 2 чайные ложки сметаны с рынка).

Перемешать и покрывать этой смесью сначала с одной стороны, а потом после застывания этой шоколадной массы, минут через 15, с другой.

Приятного аппетита!