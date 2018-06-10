Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 766 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

3 рецепта шоколадной глазури

Шоколадная глазурь очень часто используется для оформления кондитерских изделий. Этот вид глазури был изобретен недавно. Не так давно она считалась шедевром кулинарного искусства, поскольку стоимость какао, из которого ее изготавливают, была достаточно высокой. Такой вид глазури использовался только для украшения самых дорогих и изысканных кондитерских изделий.

На сегодня шоколад является доступным для всех, а не только для богатых. Вместе с тем это не только повседневное, но и изысканное лакомство, которое является продуктом творчества специалистов в области кулинарного искусства.

Сегодня предлагаем Вам 3 варианта шоколадной глазури:

Вариант 1:

  • 100 гр масла
  • 1 ст. л. какао
  • 1 ст. л. муки
  • 1/2 ст. сахара
  • 5 ст. л. молока
  • ванилин

Приготовление:

Смешать 50 гр масла 1 ст. л. какао + 1 ст. л. муки + 1/2 ст. сахара + 5 ст. л. молока довести до кипения, постоянно помешивая. Когда остынет, добавить 50 гр масла + ванилин.
Для тортика лучше муки побольше (ложка с горкой), чтобы глазурь была погуще и не стекала. А для горячего шоколада пару лишних ложечек молока не помешает.

Вариант 2:

  • 150 гр шоколада
  • 1 ст.ложка какао
  • 1 стакан сахара
  • 0, 5 стакана воды.

Приготовление:

В подходящей посуде нагреть 150 гр шоколада и добавить 1 ст. ложку какао, 1 стакан сахара и 0, 5 стакана воды. Поставить смесь на огонь и варить до сгущения.
Глазурь считается готовой, если капля ее, налитая на фарфоровое блюдечко, не расплывается. Готовую глазурь вылить немедленно на поверхность торта, быстро разровнять и разгладить ее ножом.

Вариант 3:

  • черный шоколад,0,5 плитки
  • 2 ч .
    ложки сметаны с рынка

Приготовление:

Растопить черный шоколад, в растопленный шоколад добавить сметану (примерно на 0, 5 плитки 2 чайные ложки сметаны с рынка).
Перемешать и покрывать этой смесью сначала с одной стороны, а потом после застывания этой шоколадной массы, минут через 15, с другой.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
наверх