Луковые оладьи с припеком

Простое и вкусное блюдо на каждый день. Они подойдут к завтраку или на перекус. Чтобы сделать их более интересными и необычным, в оладьи мы добавим сардельки, увидите, вам понравится. Такие оладьи даже дети будут есть с удовольствием.
Необходимые продукты
- 220 грамм пшеничной муки
- 120 миллилитров молока
- 100 грамм лука
- пол чайной ложки соли
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 200 грамм сарделек
- растительное масло
Начинаем приготовление
- Сардельки нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем в глубокую миску.
- Лук чистим и нарезаем мелким кубиком, кладем в чашу блендера. Туда же вбиваем куриные яйца и вливаем молоко. Добавляем соль и все взбиваем блендером до однородной массы.
- В получившуюся массу просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и все еще раз перемалываем блендером.
- В смесь добавляем сардельки и перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем на нее оладушки и обжариваем с двух сторон до румяного состояния. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. А потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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