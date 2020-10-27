Луковые оладьи с припеком

Простое и вкусное блюдо на каждый день. Они подойдут к завтраку или на перекус. Чтобы сделать их более интересными и необычным, в оладьи мы добавим сардельки, увидите, вам понравится. Такие оладьи даже дети будут есть с удовольствием.

Необходимые продукты

220 грамм пшеничной муки

120 миллилитров молока

100 грамм лука

пол чайной ложки соли

1 чайная ложка разрыхлителя

200 грамм сарделек

растительное масло

Начинаем приготовление

Сардельки нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем в глубокую миску. Лук чистим и нарезаем мелким кубиком, кладем в чашу блендера. Туда же вбиваем куриные яйца и вливаем молоко. Добавляем соль и все взбиваем блендером до однородной массы. В получившуюся массу просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и все еще раз перемалываем блендером. В смесь добавляем сардельки и перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем на нее оладушки и обжариваем с двух сторон до румяного состояния. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. А потом подаем к столу.

Приятного аппетита!