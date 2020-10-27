Четыре вкуса

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Луковые оладьи с припеком

Простое и вкусное блюдо на каждый день. Они подойдут к завтраку или на перекус. Чтобы сделать их более интересными и необычным, в оладьи мы добавим сардельки, увидите, вам понравится. Такие оладьи даже дети будут есть с удовольствием.

Необходимые продукты

  • 220 грамм пшеничной муки
  • 120 миллилитров молока
  • 100 грамм лука
  • пол чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 200 грамм сарделек
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. Сардельки нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем в глубокую миску.
  2. Лук чистим и нарезаем мелким кубиком, кладем в чашу блендера. Туда же вбиваем куриные яйца и вливаем молоко. Добавляем соль и все взбиваем блендером до однородной массы.
  3. В получившуюся массу просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и все еще раз перемалываем блендером.
  4. В смесь добавляем сардельки и перемешиваем.
  5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем на нее оладушки и обжариваем с двух сторон до румяного состояния. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. А потом подаем к столу.

Луковые оладьи с припеком

Приятного аппетита!

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