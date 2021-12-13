Рулет с овощами и курицей

Рецепт приготовления

Куриное филе тонко нарежьте. Смешайте соль, черный перец, сухой чеснок и хмели-сунели. Посыпьте каждый кусочек филе с двух сторон.

Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте. Затем добавьте лук, морковь и тушите до мягкости. Снимите с плиты и дайте слегка остыть.

В миске смешайте яйца, сметану, орегано и сухой чеснок. Перемешайте венчиком, солить не надо. Туда же добавьте натертый сыр и ещё раз все хорошо перемешайте.

Вылейте яично-сырную массу на противень (33х40 см), застеленный бумагой для выпечки и равномерно распределите по всей поверхности. Запекайте в хорошо разогретой духовке при температуре 180°С в течение 20 минут. Готовый сырный пласт снимите с противня, накройте фольгой и быстрым движением переверните. На сырный пласт разложите куриное филе. Затем равномерно распределите овощную начинку, не доходя до края 4-5 см. Слегка прижмите к куриному филе. Затем плотно сверните рулет.

Заверните в эту же фольгу, переложите на противень и снова запекайте при температуре 180°С, 50 минут.

Затем снимите фольгу, увеличьте температуру до 200°С и запекайте рулет ещё 10-15 минут.