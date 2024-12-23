Готовим оливье с авокадо и креветками

Ингредиенты
- креветки – 400 г
- яйца – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- картошка – 2 шт.
- авокадо – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- огурец – 2 шт.
- зеленый горошек – 200 г
- соль
- растительное масло – 200 мл
- яйцо - 1 шт.
- горчица - 1 ч.л.
- сахар - 1 ч.л.
- соль
Рецепт приготовления
Дня начала отварите все необходимые ингредиенты.
Для ускорения процесса я отвариваю картофель, морковь и яйца в одной, большой кастрюле.
После закипания воды яйца я варю 8 минут, затем извлекаю их и отправляю под холодную воду.
Все остальные овощи варятся 30 минут, т.е. ещё примерно 22 минуты после того, как мы извлекли яйца из кастрюли.
Затем овощи вынимаю и остужаю.
Одновременно с отвариванием овощей необходимо подготовить к приготовлению креветки.
Чтобы они сохранили свою нежность оставьте их в холодильнике на нижней полке размораживаться на ночь, а перед приготовлением залейте кипятком и оставьте постоять на пару минут.
Берём авокадо и разрезаем его на 2 части.
Разделяем их.
При помощи ножа удаляем из авокадо косточку.
Столовой ложкой извлекаем спелую мякоть из жесткой кожуры половинок авокадо.
Нарезаем мякоть авокадо кубиками.
Помещаем нарезанный авокадо в глубокую миску, где мы будем смешивать салат.
Как только авокадо будет нарезано, сразу же раскатываем лимон по рабочей поверхности, чтобы он лучше отдавал сок и разрезаем его на 2 половинки.
Поливаем мякоть авокадо соком одной из его половинок. Рекомендую делать это через сито, чтобы в салат не попали косточки лимона.
И аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кубик авокадо был покрыт лимонным соком.
В таком виде авокадо не потемнеет и не испортит внешний вид салата.
Переходим к овощам, которые мы отваривали и к яйцам.
Их надо очистить и нарезать кубиком примерным размером с горошину зеленого гороха.
Таким же кубиком, как и овощи ранее, нарезаем 2 свежих огурца.
Перекладываем все нарезанные овощи и яйца в миску с авокадо.
Добавляем 200 гр зеленого горошка.
Возвращаемся к креветкам.
Первое что нам надо сделать – это очистить их от хитинового панциря.
Обязательно удалите у каждой креветки кишечник.
После очистки креветки необходимо промыть в холодной воде.
Мясо креветок нарезаем примерно таким же кубиком, как и остальные ингредиенты.
Несколько креветок рекомендую не резать и использовать их для украшения салата.
Нарезанные креветки перекладываем к остальным ингредиентам.
В глубокую миску, или, как в моём случае, в чашу для блендера, вливаем 200 мл. растительного масла.
Добавляем 0.5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. горчицы.
Вбиваем 1 яйцо.
Выдавливаем около 1 ст.л лимонного сока из половинки лимона, который мы использовали в начале рецепта.
Опускаем блендер накрывая желток и включаем его на максимальную скорость.
Буквально через пару секунд у вас должна начать появляться эмульсия.
Подождите около 20 секунд, затем можете начать плавно поднимать блендер и перемешивать содержимое миски.
Когда масло полностью исчезнет - домашний майонез готов.
Заправляем домашним майонезом салат оливье с креветками. Присаливаем его. И аккуратно перемешиваем.
Выкладываем салат в салатницу или, как я, используем кулинарную форму для салата.
Украшаем салат креветками и веточками укропа.
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