Готовим оливье с авокадо и креветками

Дня начала отварите все необходимые ингредиенты.

Для ускорения процесса я отвариваю картофель, морковь и яйца в одной, большой кастрюле.

После закипания воды яйца я варю 8 минут, затем извлекаю их и отправляю под холодную воду.

Все остальные овощи варятся 30 минут, т.е. ещё примерно 22 минуты после того, как мы извлекли яйца из кастрюли.

Затем овощи вынимаю и остужаю.

Одновременно с отвариванием овощей необходимо подготовить к приготовлению креветки.

Чтобы они сохранили свою нежность оставьте их в холодильнике на нижней полке размораживаться на ночь, а перед приготовлением залейте кипятком и оставьте постоять на пару минут.

Берём авокадо и разрезаем его на 2 части.

Разделяем их.

При помощи ножа удаляем из авокадо косточку.

Столовой ложкой извлекаем спелую мякоть из жесткой кожуры половинок авокадо.

Нарезаем мякоть авокадо кубиками.

Помещаем нарезанный авокадо в глубокую миску, где мы будем смешивать салат.

Как только авокадо будет нарезано, сразу же раскатываем лимон по рабочей поверхности, чтобы он лучше отдавал сок и разрезаем его на 2 половинки.

Поливаем мякоть авокадо соком одной из его половинок. Рекомендую делать это через сито, чтобы в салат не попали косточки лимона.

И аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кубик авокадо был покрыт лимонным соком.

В таком виде авокадо не потемнеет и не испортит внешний вид салата.

Переходим к овощам, которые мы отваривали и к яйцам.

Их надо очистить и нарезать кубиком примерным размером с горошину зеленого гороха.

Таким же кубиком, как и овощи ранее, нарезаем 2 свежих огурца.

Перекладываем все нарезанные овощи и яйца в миску с авокадо.

Добавляем 200 гр зеленого горошка.

Возвращаемся к креветкам.

Первое что нам надо сделать – это очистить их от хитинового панциря.

Обязательно удалите у каждой креветки кишечник.

После очистки креветки необходимо промыть в холодной воде.

Мясо креветок нарезаем примерно таким же кубиком, как и остальные ингредиенты.

Несколько креветок рекомендую не резать и использовать их для украшения салата.

Нарезанные креветки перекладываем к остальным ингредиентам.

В глубокую миску, или, как в моём случае, в чашу для блендера, вливаем 200 мл. растительного масла.

Добавляем 0.5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. горчицы.

Вбиваем 1 яйцо.

Выдавливаем около 1 ст.л лимонного сока из половинки лимона, который мы использовали в начале рецепта.

Опускаем блендер накрывая желток и включаем его на максимальную скорость.

Буквально через пару секунд у вас должна начать появляться эмульсия.

Подождите около 20 секунд, затем можете начать плавно поднимать блендер и перемешивать содержимое миски.

Когда масло полностью исчезнет - домашний майонез готов.

Заправляем домашним майонезом салат оливье с креветками. Присаливаем его. И аккуратно перемешиваем.

Выкладываем салат в салатницу или, как я, используем кулинарную форму для салата.

Украшаем салат креветками и веточками укропа.