Ингредиенты
- кабачки – 1 кг.
- перец болгарский – 500 г.
- чеснок – 7 зубков
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 0,5 ст.л.
- масло растительное – 50 мл
- томатная паста – 200 мл
- уксус 9% - 50 мл
- лавровый лист – 3 шт.
- вода – 300 мл. при необходимости
- перец душистый и черный (горошком) – 4-6 шт.
Рецепт приготовления
Кабачки промойте, очистите от кожуры и если семена большие, то их тоже убирите. Разрежьте на небольшие кубики. Перец тоже промойте, очистите от семян и перегородок и порежьте кубиком.
Смешайте в эмалированной кастрюле: кабачки, перец сладкий, соль, сахар, томатную пасту, растительное масло и воду.
Поставьте на плиту и тушите кабачки с перцем 30 минут. В конце добавьте чеснок измельченный, лавровый лист, два вида перца горошком. Пару минут нужно потешить. Влейте уксус. Разложите кабачки на зиму в стерильные банки. Закрутите, укутайте. Когда банки с лечо из кабачков и болгарского перца остынут уберите в темное и прохладное место.
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