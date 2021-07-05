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Лечо из кабачков

Фото к рецепту: Лечо из кабачков

Ингредиенты

  • кабачки – 1 кг.
  • перец болгарский – 500 г.
  • чеснок – 7 зубков
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 0,5 ст.л.
  • масло растительное – 50 мл
  • томатная паста – 200 мл
  • уксус 9% - 50 мл
  • лавровый лист – 3 шт.
  • вода – 300 мл. при необходимости
  • перец душистый и черный (горошком) – 4-6 шт.

Рецепт приготовления

Кабачки промойте, очистите от кожуры и если семена большие, то их тоже убирите. Разрежьте на небольшие кубики. Перец тоже промойте, очистите от семян и перегородок и порежьте кубиком.

Смешайте в эмалированной кастрюле: кабачки, перец сладкий, соль, сахар, томатную пасту, растительное масло и воду.

Поставьте на плиту и тушите кабачки с перцем 30 минут. В конце добавьте чеснок измельченный, лавровый лист, два вида перца горошком. Пару минут нужно потешить. Влейте уксус. Разложите кабачки на зиму в стерильные банки. Закрутите, укутайте. Когда банки с лечо из кабачков и болгарского перца остынут уберите в темное и прохладное место.

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