Рецепт приготовления

Кабачки промойте, очистите от кожуры и если семена большие, то их тоже убирите. Разрежьте на небольшие кубики. Перец тоже промойте, очистите от семян и перегородок и порежьте кубиком.

Смешайте в эмалированной кастрюле: кабачки, перец сладкий, соль, сахар, томатную пасту, растительное масло и воду.

Поставьте на плиту и тушите кабачки с перцем 30 минут. В конце добавьте чеснок измельченный, лавровый лист, два вида перца горошком. Пару минут нужно потешить. Влейте уксус. Разложите кабачки на зиму в стерильные банки. Закрутите, укутайте. Когда банки с лечо из кабачков и болгарского перца остынут уберите в темное и прохладное место.