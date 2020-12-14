Четыре вкуса

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Салат из свеклы, сыра фета, красного лука, тыквенных семечек и грейпфрута

Фото к рецепту: Салат из свеклы, сыра фета, красного лука, тыквенных семечек и грейпфрута

Ингредиенты

  • свекла - 4 шт. крупных
  • грейпфрут - 1 шт. стандартный
  • тыквенные семечки - 100 гр.
  • лук красный - 1 маленькая луковица
  • сыр фета - 1 упаковка 250 гр.
  • куркума на кончике ножа
  • соль
  • перец на кончике ножа
  • масло виноградной косточки - 3 ст.л.
  • бальзамический уксус - 1/2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Свеклу запечь в СВЧ 15 минут, остудить и порезать на мелкие кубики

Лук красный мелко порезать и залить кипятком минут на 10, потам слить воду.

Сыр Фета, порезать на мелкие кубики

Грейпфрут разобрать на дольке, очистить от горьких прожилок и плёнок, разорвать на мелкие кусочки

Всё смешать

Добавить тыквенные семечки, куркуму, соль, перец

Смешать масло виноградной косточки (или оливковое) с бальзамическим уксусом и заправить салат

Всё перемешать и есть!

Можно ещё добавить листья салата или любую зелень, но у меня её не было.

 

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