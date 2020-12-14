Салат из свеклы, сыра фета, красного лука, тыквенных семечек и грейпфрута

Ингредиенты
- свекла - 4 шт. крупных
- грейпфрут - 1 шт. стандартный
- тыквенные семечки - 100 гр.
- лук красный - 1 маленькая луковица
- сыр фета - 1 упаковка 250 гр.
- куркума на кончике ножа
- соль
- перец на кончике ножа
- масло виноградной косточки - 3 ст.л.
- бальзамический уксус - 1/2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Свеклу запечь в СВЧ 15 минут, остудить и порезать на мелкие кубики
Лук красный мелко порезать и залить кипятком минут на 10, потам слить воду.
Сыр Фета, порезать на мелкие кубики
Грейпфрут разобрать на дольке, очистить от горьких прожилок и плёнок, разорвать на мелкие кусочки
Всё смешать
Добавить тыквенные семечки, куркуму, соль, перец
Смешать масло виноградной косточки (или оливковое) с бальзамическим уксусом и заправить салат
Всё перемешать и есть!
Можно ещё добавить листья салата или любую зелень, но у меня её не было.
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