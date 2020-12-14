Салат из свеклы, сыра фета, красного лука, тыквенных семечек и грейпфрута

Свеклу запечь в СВЧ 15 минут, остудить и порезать на мелкие кубики

Лук красный мелко порезать и залить кипятком минут на 10, потам слить воду.

Сыр Фета, порезать на мелкие кубики

Грейпфрут разобрать на дольке, очистить от горьких прожилок и плёнок, разорвать на мелкие кусочки

Всё смешать

Добавить тыквенные семечки, куркуму, соль, перец

Смешать масло виноградной косточки (или оливковое) с бальзамическим уксусом и заправить салат

Всё перемешать и есть!

Можно ещё добавить листья салата или любую зелень, но у меня её не было.