Рецепт настоящей ромовой бабы

ингредиенты для теста:

мука пшеничная - +/-400 г

дрожжи сухие быстродействующие - 7 г (20 г прессованных)

сахар - 120 г (-1 ст.л. для опары)

соль - 1/3 ч.л.

тёплое молоко (t - 38-40°с) - 200 мл

сливочное масло растопленное - 100 г

яйцо - 1 шт.

изюм - 60 г

для сиропа:

сахар - 200 г

вода - 200 мл

ром (коньяк) - 1 ст.л.

для помадки:

сахар - 300 г

вода - 100 мл

лимонный сок - 1 ч.л.

Размер формы: 10 х 6 см. высота 5 см.

Приготовим помадку.

В сотейник с толстым дном насыпаем сахар и наливаем воду.

Ставим сотейник на маленький огонь и, помешивая, ждем полного (!) растворения сахара, до момента закипания, сахар должен раствориться, это важно!

Затем увеличиваем нагрев до среднего и ждем когда сироп закипит.

Когда сахарный сироп закипит, снимаем аккуратно пенку.

Мокрой кистью смываем остатки сахара со стенок, так как кристаллики сахара могут стать причиной кристаллизации сахарной помадки.

После закипания, варим 5-7 минут. Перемешивать нельзя!

Сколько варить сироп по времени точно, сказать нельзя - это зависит от объема посуды и от интенсивности нагрева.

У кого есть кулинарный термометр - варите сироп до 114-115°С.

Общее время варки у меня — 7 минут, температура 114°С.

Выливаем 1 чайную ложку лимонного сока. Не перемешиваем! Снимаем сироп с огня.

Наливаем в миску холодную воду, опускаем кастрюлю с сиропом. Необходимо помешивать.

Сироп должен остыть до 40°С.

Затем переливаю сироп в другую чистую посуду для взбивания, взбивать миксером насадками для теста (крюки) на средней скорости.

Сироп будет густеть, становиться белее.

В этот момент нужно взбивать медленно или остановиться, так как можно перебить и помадка будет густой и слишком плотной, лучше домешать вручную ложкой.

Общее время на взбивание, примерно 7-10 минут. Я оставляю её немного тягучей.

Для лучшей кристаллизации, сахарную помадку рекомендуют оставить, для созревания на сутки.

Миску накрыть пищевой плёнкой, оставить на 3-4 часа, затем убрать в холодильник.

Перед употреблением, разогреть на водяной бане (при постоянном помешивании) или в микроволновой печи короткими импульсами, до нужной консистенции, каждые 8-10 секунд проверяем и перемешиваем.

Если помадка слишком густая, добавьте несколько капель теплой воды и хорошо размешайте.

Тесто

В тёплое молоко, добавить сахар (1 ст.л. от общего количества), дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10-15, чтобы дрожжи активировались.

Яйцо, сахар и соль размешать.

В чашу для замешивания теста просеиваем муку.

Муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности.

Добавить дрожжевую смесь, яйцо с сахаром, перемешиваем вначале ложкой.

Затем влить растопленное сливочное масло и замесить тесто.

Изюм промойте и просушите салфеткой.

Добавьте изюм и перемешайте до равномерного распределения.

Тесто и миску смазать растительным маслом без запаха.

Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа.

За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

Приготовим сироп.

Смешать в сотейнике сахар и воду.

Ставим сотейник на плиту и доводим до кипения, снимаем с плиты и даём остыть.

По желанию добавить столовую ложку рома, коньяка или пару капель ромовой эссенции.

Тесто увеличилось, стало воздушным и пористым.

Поднявшиеся тесто обмять и разделить на 9 равных частей (примерно по 100 г).

Формируем шарики.

Смажьте формы растительным маслом без запаха с помощью кисточки.

Укладывайте шарики в формы так, чтобы тесто занимало чуть меньше 1/2 формы.

Накрываем плёнкой и оставляем на 30 минут, для подъема.

Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 190 градусов 20-25 минут.

Учитывайте, что духовки и формы у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте, обращайте внимание на колеровку.

Готовые булочки выложить на решётку и остудить.

Предварительно сделайте глубокие проколы (зубочисткой) в нижней части булочки, чтобы сироп лучше впитывался.

В подготовленный сироп опускаем остывшие ромовые бабы на 2-4 минуты.

Затем вынимаем, переворачиваем узкой частью наверх и даем сиропу впитаться.

Ароматные и вкусные ромовые бабы покрываем сахарной помадкой!

Кушать подано!