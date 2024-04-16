Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепт торта из желе с фрукатми без выпекания

Фото к рецепту: Желейный торт с фруктами без выпечки и духовки

Ингредиенты

  • для белого слоя:
  • сметана - 600 мл.
  • сахар 2-4 ст.л.
  • ванильный сахар-
  • мандарины - 4-5 шт.
  • желатин 20 г.
  • вода - 50 мл.
  • для оранжевого слоя:
  • сок - 650 мл.
  • желатин - 20 г.
  • вода - 50 мл.

Рецепт приготовления

Мандарины нарезать небольшими кусочками.

Желатин залить холодной водой и оставить набухать 15 минут.

Сметану смешать с сахаром, ванильным сахаром.

Нагреть желатин до полного растворения.

Жалетиновую смесь добавить в сметану и перемешать.

В сметанную массу добавить нарезанные мандарины и перемешать.

Готовую смесь перелить в форму и отправить в холодильник до полного застывания.

Когда белый слой застынет приступить к приготовлению оранжевого слоя.

Для этого желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 15 минут.

Затем желатин нагреть до полного растворения

Желаниновую смесь добавить в сок и перемешать.

Аккуратно отделить белое желе в форме от краёв и залить оранжевыое желе.

Отправить в холодильник до полного застывания.

Вынуть торт из формы и подавать к столу.

Кушать подано!

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