Рецепт торта из желе с фрукатми без выпекания

Ингредиенты
- для белого слоя:
- сметана - 600 мл.
- сахар 2-4 ст.л.
- ванильный сахар-
- мандарины - 4-5 шт.
- желатин 20 г.
- вода - 50 мл.
- для оранжевого слоя:
- сок - 650 мл.
- желатин - 20 г.
- вода - 50 мл.
Рецепт приготовления
Мандарины нарезать небольшими кусочками.
Желатин залить холодной водой и оставить набухать 15 минут.
Сметану смешать с сахаром, ванильным сахаром.
Нагреть желатин до полного растворения.
Жалетиновую смесь добавить в сметану и перемешать.
В сметанную массу добавить нарезанные мандарины и перемешать.
Готовую смесь перелить в форму и отправить в холодильник до полного застывания.
Когда белый слой застынет приступить к приготовлению оранжевого слоя.
Для этого желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 15 минут.
Затем желатин нагреть до полного растворения
Желаниновую смесь добавить в сок и перемешать.
Аккуратно отделить белое желе в форме от краёв и залить оранжевыое желе.
Отправить в холодильник до полного застывания.
Вынуть торт из формы и подавать к столу.
Кушать подано!
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