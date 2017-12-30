Четыре вкуса

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Рулеты из блинчиков с творожно–банановым кремом

Рулеты из блинчиков с творожно–банановым кремом

Эти рулетики намного вкуснее обычных блинчиков с творогом, попробуйте и сами убедитесь в этом!

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Рисовая мука (можно взять обычную) — 200 г
  • Крахмал картофельный — 20 г
  • Сахар — 40 г
  • Молоко — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль — 1 щепотка

Для начинки:

  • Жирный творог — 200 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сгущенка — 3 ст. л.
  • Банан — 2 шт.

Для соуса:

  • Сахар — 2 ст. л.
  • Какао–порошок — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

  1. Смешать в миске муку, крахмал, сахар и щепотку соли.
  2. Вливаем молоко и перемешиваем.
  3. Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Все взбиваем венчиком.
  4. Обжариваем с двух сторон.
  5. Для начинки: творог смешать со сметаной и сгущенкой. Намазываем блинчик. Затем складываем 2 или 3 блина рядом как бы внахлест — получится полотно из блинов
  6. На край ближнего блина выкладываем дольки бананов и сворачиваем в тугой ролл. Нарезаем на кусочки.
  7. Для соуса: смешиваем все ингредиенты, прогреваем, пока соус не станет жидким. Поливаем им блинчики и угощаем.

Приятного аппетита!

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