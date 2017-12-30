Рулеты из блинчиков с творожно–банановым кремом

Эти рулетики намного вкуснее обычных блинчиков с творогом, попробуйте и сами убедитесь в этом!
Ингредиенты:
Для блинов:
- Рисовая мука (можно взять обычную) — 200 г
- Крахмал картофельный — 20 г
- Сахар — 40 г
- Молоко — 500 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Растительное масло — для жарки
- Соль — 1 щепотка
Для начинки:
- Жирный творог — 200 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Сгущенка — 3 ст. л.
- Банан — 2 шт.
Для соуса:
- Сахар — 2 ст. л.
- Какао–порошок — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
Приготовление:
- Смешать в миске муку, крахмал, сахар и щепотку соли.
- Вливаем молоко и перемешиваем.
- Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Все взбиваем венчиком.
- Обжариваем с двух сторон.
- Для начинки: творог смешать со сметаной и сгущенкой. Намазываем блинчик. Затем складываем 2 или 3 блина рядом как бы внахлест — получится полотно из блинов
- На край ближнего блина выкладываем дольки бананов и сворачиваем в тугой ролл. Нарезаем на кусочки.
- Для соуса: смешиваем все ингредиенты, прогреваем, пока соус не станет жидким. Поливаем им блинчики и угощаем.
Приятного аппетита!
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