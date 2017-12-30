Рулеты из блинчиков с творожно–банановым кремом

Эти рулетики намного вкуснее обычных блинчиков с творогом, попробуйте и сами убедитесь в этом!

Ингредиенты:

Для блинов:

Рисовая мука (можно взять обычную) — 200 г

Крахмал картофельный — 20 г

Сахар — 40 г

Молоко — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — для жарки

Соль — 1 щепотка

Для начинки:

Жирный творог — 200 г

Сметана — 3 ст. л.

Сгущенка — 3 ст. л.

Банан — 2 шт.

Для соуса:

Сахар — 2 ст. л.

Какао–порошок — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

Смешать в миске муку, крахмал, сахар и щепотку соли. Вливаем молоко и перемешиваем. Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Все взбиваем венчиком. Обжариваем с двух сторон. Для начинки: творог смешать со сметаной и сгущенкой. Намазываем блинчик. Затем складываем 2 или 3 блина рядом как бы внахлест — получится полотно из блинов На край ближнего блина выкладываем дольки бананов и сворачиваем в тугой ролл. Нарезаем на кусочки. Для соуса: смешиваем все ингредиенты, прогреваем, пока соус не станет жидким. Поливаем им блинчики и угощаем.

Приятного аппетита!