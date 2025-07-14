Рецепт мороженого латте

Ингредиенты
- ингредиенты для кофейного слоя:
- сливки 10% - 150 мл
- сахар - 50 гр
- желтки - 3 шт
- растворимый кофе - 3 ч.л
- сливки 33% - 200 мл
- ингредиенты для сливочного слоя:
- сливки 33% - 250 мл
- сгущенное молоко - 120 гр
Рецепт приготовления
В желтки добавляем сахар и растираем венчиком около минуты.
Вливаем сливки, перемешиваем.
Добавляем растворимый или свежесваренный кофе, перемешиваем до однородной консистенции.
Ставим на плиту, на самый минимальный огонь и массу завариваем. Даем остыть до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на 2 часа.
Жирные сливки взбиваем до консистенции мягкого мороженого и добавляем в них кофейную массу, перемешиваем.
Включаем мороженицу, по чуть-чуть вливаем кофейную массу и готовим 20-25 минут.
За 5 минут до окончания работы мороженицы, начинаем взбивать жирные сливки, также до консистенции мягкого мороженого.
Когда приготовится кофейное мороженое, перекладываем его в емкость с крышкой.
Добавляем к нему взбитые сливки и перемешиваем так, чтобы оставались крупные кусочки кофейного мороженого.
Накрываем крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.
Мороженое подаем в креманках или в вафельных стаканчиках.
Вкусно и быстро!
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