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Четыре вкуса

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Рецепт мороженого латте

Фото к рецепту: Мороженое латте

Ингредиенты

  • ингредиенты для кофейного слоя:
  • сливки 10% - 150 мл
  • сахар - 50 гр
  • желтки - 3 шт
  • растворимый кофе - 3 ч.л
  • сливки 33% - 200 мл
  • ингредиенты для сливочного слоя:
  • сливки 33% - 250 мл
  • сгущенное молоко - 120 гр

Рецепт приготовления

В желтки добавляем сахар и растираем венчиком около минуты.

Вливаем сливки, перемешиваем.

Добавляем растворимый или свежесваренный кофе, перемешиваем до однородной консистенции.

Ставим на плиту, на самый минимальный огонь и массу завариваем. Даем остыть до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на 2 часа.

Жирные сливки взбиваем до консистенции мягкого мороженого и добавляем в них кофейную массу, перемешиваем.

Включаем мороженицу, по чуть-чуть вливаем кофейную массу и готовим 20-25 минут.

За 5 минут до окончания работы мороженицы, начинаем взбивать жирные сливки, также до консистенции мягкого мороженого.

Когда приготовится кофейное мороженое, перекладываем его в емкость с крышкой.

Добавляем к нему взбитые сливки и перемешиваем так, чтобы оставались крупные кусочки кофейного мороженого.

Накрываем крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.

Мороженое подаем в креманках или в вафельных стаканчиках.

Вкусно и быстро!

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