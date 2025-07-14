Рецепт мороженого латте

В желтки добавляем сахар и растираем венчиком около минуты.

Вливаем сливки, перемешиваем.

Добавляем растворимый или свежесваренный кофе, перемешиваем до однородной консистенции.

Ставим на плиту, на самый минимальный огонь и массу завариваем. Даем остыть до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на 2 часа.

Жирные сливки взбиваем до консистенции мягкого мороженого и добавляем в них кофейную массу, перемешиваем.

Включаем мороженицу, по чуть-чуть вливаем кофейную массу и готовим 20-25 минут.

За 5 минут до окончания работы мороженицы, начинаем взбивать жирные сливки, также до консистенции мягкого мороженого.

Когда приготовится кофейное мороженое, перекладываем его в емкость с крышкой.

Добавляем к нему взбитые сливки и перемешиваем так, чтобы оставались крупные кусочки кофейного мороженого.

Накрываем крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.

Мороженое подаем в креманках или в вафельных стаканчиках.

Вкусно и быстро!