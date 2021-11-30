Праздничный салат «Новогодние часы»

Ингредиенты
2 картофеля
4 соленых огурца
250 гр. грибов шампиньонов
3 яйца
1 большая свекла
1 морковь для украшения
майонез
зелень для украшения
Рецепт приготовления
Отваренный картофель натираем на крупной тёрке.
Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.
Солёные огурцы нарезаем небольшими кубиками и выкладываем сверху.
Отваренные шампиньоны нарезаем небольшими кусочками и выкладываем следующим слоем.
Лук нарезаем небольшими кубиками.
Перекладываем в миску, добавляем соль и хорошо перетираем руками.
Оставляем лук на пять минут, чтобы он замариновался.
Маринованный лук выкладываем следующим слоем и покрываем небольшим количеством майонеза.
Отваренные яйца натираем на крупной терке, выкладываем следующим слоем и также смазываем небольшим количеством майонеза.
От варёную свеклу также натираем на крупной терке и выкладываем завершающим слоем.
Покрываем небольшим количеством майонеза.
Украшаем морковью в виде новогодних часов.
Кушать подано!
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