Четыре вкуса

307 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эндрю
    тестОсенний рецепт — ...
  • Леонид
    😜😜😛😛Самый простой рец...
  • 4A
    🥰😆😆😆😆Самый простой рец...

Праздничный салат «Новогодние часы»

Фото к рецепту: Салат новогодние часы на праздничный стол

Ингредиенты

2 картофеля

4 соленых огурца

250 гр. грибов шампиньонов

3 яйца

1 большая свекла

1 морковь для украшения

майонез

зелень для украшения

Рецепт приготовления

Отваренный картофель натираем на крупной тёрке.

Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.

Солёные огурцы нарезаем небольшими кубиками и выкладываем сверху.

Отваренные шампиньоны нарезаем небольшими кусочками и выкладываем следующим слоем.

Лук нарезаем небольшими кубиками.

Перекладываем в миску, добавляем соль и хорошо перетираем руками.

Оставляем лук на пять минут, чтобы он замариновался.

Маринованный лук выкладываем следующим слоем и покрываем небольшим количеством майонеза.

Отваренные яйца натираем на крупной терке, выкладываем следующим слоем и также смазываем небольшим количеством майонеза.

От варёную свеклу также натираем на крупной терке и выкладываем завершающим слоем.

Покрываем небольшим количеством майонеза.

Украшаем морковью в виде новогодних часов.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх