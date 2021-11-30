Праздничный салат «Новогодние часы»

Рецепт приготовления

Отваренный картофель натираем на крупной тёрке.

Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.

Солёные огурцы нарезаем небольшими кубиками и выкладываем сверху.

Отваренные шампиньоны нарезаем небольшими кусочками и выкладываем следующим слоем.

Лук нарезаем небольшими кубиками.

Перекладываем в миску, добавляем соль и хорошо перетираем руками.

Оставляем лук на пять минут, чтобы он замариновался.

Маринованный лук выкладываем следующим слоем и покрываем небольшим количеством майонеза.

Отваренные яйца натираем на крупной терке, выкладываем следующим слоем и также смазываем небольшим количеством майонеза.

От варёную свеклу также натираем на крупной терке и выкладываем завершающим слоем.

Покрываем небольшим количеством майонеза.

Украшаем морковью в виде новогодних часов.

Кушать подано!