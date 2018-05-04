Четыре вкуса

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Макароны с овощами и сыром

Предлагаю попробовать очень простой и вкусный рецепт макарон с овощами и сыром. Из овощей - брокколи и красный салатный перец. Готовится блюдо быстро, получается неимоверно красиво и вкусно, даже мясо здесь будет лишним! Отличное кушанье, сытное, недорогое и полезное!

Макароны с овощами и сыром - рецепт

Ингредиенты:

(4-6 порций)

  • 350 гр. макарон
  • 1 брокколи (500 гр.)
  • 2 красных салатных перца
  • 100 мл. нежирных сливок
  • 200 гр. тертого твердого сыра
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль по вкусу
    • Чтобы макароны с овощами и сыром получились вкусными, желательно чтобы макароны, брокколи и перец приготовить практически одновременно.
    • Итак, первым делом поставим воду на макароны. Когда вода закипит, кладем соль и макароны. Варим макарошки до готовности, но не перевариваем.

Варим макароны

    • Брокколи ополаскиваем, разделяем на небольшие соцветия. Отвариваем в подсоленной воде до готовности, минут 8-10, не более, здесь важно не переварить капусту.

Варим брокколи

    • Салатный перец моем, удаляем плодоножки с семенами, режем довольно крупно. Вместо свежего салатного перца можно использовать консервированный перец, в этом случае обжариваем его буквально пару минут, ведь он уже готов.

Салатный перец

    • Тушим перец в небольшом количестве растительного масла. Перец должен стать мягким.
    • Готовые брокколи откидываем на дуршлаг и добавляем к красному перцу.
    • Наливаем 1/2 стакана воды, в которой варились макароны, и 100 мл. нежирных сливок. Вместо воды можно взять сливки. Солим и перчим по вкусу.

Овощи для макарон

    • Когда сливочный соус закипит, кладем горячие макароны, перемешиваем, даем провариться пару минут, выключаем огонь.

Макароны с овощами

    • Сразу же макароны с овощами обильно посыпаем тертым сыром, перемешиваем и немедленно подаем на стол.

Макароны с овощами и сыром

    • Также подаем тертый сыр, чтобы по желанию можно было посыпать сыром вкуснейшие макароны. Понятное дело, что чем больше сыра, тем вкуснее блюдо)))))).

Макароны с брокколи и сыром

  • Как вариант, макароны с овощами и сыром можно запечь в духовке: посыпать макароны сыром и, не перемешивая, поставить в горячую духовку на 15 минут при температуре 170°С. Тоже получается очень вкусно.
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