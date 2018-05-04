Предлагаю попробовать очень простой и вкусный рецепт макарон с овощами и сыром. Из овощей - брокколи и красный салатный перец. Готовится блюдо быстро, получается неимоверно красиво и вкусно, даже мясо здесь будет лишним! Отличное кушанье, сытное, недорогое и полезное!

Ингредиенты:

(4-6 порций)

350 гр. макарон

1 брокколи (500 гр.)

2 красных салатных перца

100 мл. нежирных сливок

200 гр. тертого твердого сыра

растительное масло

черный молотый перец

соль по вкусу

Чтобы макароны с овощами и сыром получились вкусными, желательно чтобы макароны, брокколи и перец приготовить практически одновременно.



Итак, первым делом поставим воду на макароны. Когда вода закипит, кладем соль и макароны. Варим макарошки до готовности, но не перевариваем.

Брокколи ополаскиваем, разделяем на небольшие соцветия. Отвариваем в подсоленной воде до готовности, минут 8-10, не более, здесь важно не переварить капусту.

Салатный перец моем, удаляем плодоножки с семенами, режем довольно крупно. Вместо свежего салатного перца можно использовать консервированный перец, в этом случае обжариваем его буквально пару минут, ведь он уже готов.

Тушим перец в небольшом количестве растительного масла. Перец должен стать мягким.



Готовые брокколи откидываем на дуршлаг и добавляем к красному перцу.



Наливаем 1/2 стакана воды, в которой варились макароны, и 100 мл. нежирных сливок. Вместо воды можно взять сливки. Солим и перчим по вкусу.

Когда сливочный соус закипит, кладем горячие макароны, перемешиваем, даем провариться пару минут, выключаем огонь.

Сразу же макароны с овощами обильно посыпаем тертым сыром, перемешиваем и немедленно подаем на стол.

Также подаем тертый сыр, чтобы по желанию можно было посыпать сыром вкуснейшие макароны. Понятное дело, что чем больше сыра, тем вкуснее блюдо)))))).