Предлагаю попробовать очень простой и вкусный рецепт макарон с овощами и сыром. Из овощей - брокколи и красный салатный перец. Готовится блюдо быстро, получается неимоверно красиво и вкусно, даже мясо здесь будет лишним! Отличное кушанье, сытное, недорогое и полезное!
Ингредиенты:
(4-6 порций)
- 350 гр. макарон
- 1 брокколи (500 гр.)
- 2 красных салатных перца
- 100 мл. нежирных сливок
- 200 гр. тертого твердого сыра
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль по вкусу
- Чтобы макароны с овощами и сыром получились вкусными, желательно чтобы макароны, брокколи и перец приготовить практически одновременно.
- Итак, первым делом поставим воду на макароны. Когда вода закипит, кладем соль и макароны. Варим макарошки до готовности, но не перевариваем.
- Брокколи ополаскиваем, разделяем на небольшие соцветия. Отвариваем в подсоленной воде до готовности, минут 8-10, не более, здесь важно не переварить капусту.
- Салатный перец моем, удаляем плодоножки с семенами, режем довольно крупно. Вместо свежего салатного перца можно использовать консервированный перец, в этом случае обжариваем его буквально пару минут, ведь он уже готов.
- Тушим перец в небольшом количестве растительного масла. Перец должен стать мягким.
- Готовые брокколи откидываем на дуршлаг и добавляем к красному перцу.
- Наливаем 1/2 стакана воды, в которой варились макароны, и 100 мл. нежирных сливок. Вместо воды можно взять сливки. Солим и перчим по вкусу.
- Когда сливочный соус закипит, кладем горячие макароны, перемешиваем, даем провариться пару минут, выключаем огонь.
- Сразу же макароны с овощами обильно посыпаем тертым сыром, перемешиваем и немедленно подаем на стол.
- Также подаем тертый сыр, чтобы по желанию можно было посыпать сыром вкуснейшие макароны. Понятное дело, что чем больше сыра, тем вкуснее блюдо)))))).
- Как вариант, макароны с овощами и сыром можно запечь в духовке: посыпать макароны сыром и, не перемешивая, поставить в горячую духовку на 15 минут при температуре 170°С. Тоже получается очень вкусно.
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