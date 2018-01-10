Время и температура выпекания различных видов теста

Бисквитное тесто печётся в духовом шкафу при температуре 200-220 градусов примерно от 40 минут до 1 часа. Правда, если тесто налито в противень тонким слоем, то время выпекания сокращается до 10 минут.

Песочное тесто пекут примерно 15 минут при 220-250 градусах.

Трубочки и булочки из заварного теста пекутся в течение примерно получаса при температуре 180-210 градусов.

Пирожки из кислого теста пекут 10-12 минут при 200-230 градусах.

Большие пироги из кислого теста пекутся примерно 20-25 минут.

Слоёное тесто выпекается в духовом шкафу при температуре 230-240 градусов в течение 25-30 минут.