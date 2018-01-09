Старый Новый год: праздничное меню

Яйца «Новогодний сюрприз для Себейкиных»
Из кинофильма «Старый Новый год»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Яйца — 4 шт.
- Ветчина — 120 г
- Зеленый лук — 20 г
- Сметана — 150 г
- Свежий огурец — 1 шт.
- Хрен (корень) — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Круто сваренные яйца очищаем, разрезаем пополам и вынимаем желтки.
- Ветчину и зеленый лук мелко нарезаем, добавляем рубленые желтки, немного сметаны, соль и все хорошо перемешиваем. Получившейся начинкой наполняем половинки яиц.
- На блюдо выкладываем тонкие ломтики огурца, а на них фаршированные половинки яиц.
- Хрен натираем на мелкой терке, смешиваем со сметаной, присаливаем и заливаем яйца.
Салат «Путь к сердцу Жени Лукашина»
По рецепту Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Картофель — 4 шт.
- Яйца — 5 шт.
- Колбаса докторская (или вареная) — 250 г
- Соленые огурцы — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Свежее яблоко — 0,5 шт.
- Репчатый лук — 0,5 шт.
- Зеленый горошек (консервированный) —250 г
- Майонез — 250 г
- Соль — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Отвариваем картофель (в кожуре), морковь и яйца. Нарезаем мелким кубиком огурцы, лук, колбасу, очищенное от кожуры яблоко и смешиваем с зеленым горошком (без сока).
- Готовые картофель, морковь и яйца очищаем, нарезаем мелким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам.
- Салат хорошо перемешиваем, заправляем майонезом, выкладываем в салатник и подаем.
Заливной сом «Прощай, Ипполит»
По рецепту Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Сом — 400 г
- Корень петрушки — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Желатин — 10 г
- Лимон — по вкусу
- Зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Сома отвариваем целым куском с добавлением соли, перца, лука, моркови и корня петрушки, охлаждаем и нарезаем ломтиками. Выкладываем куски рыбы на блюдо так, чтобы между ними оставались промежутки и украшаем тонкими кружочками лимона, зеленью и вареными овощами.
- Бульон размешиваем с размоченным в холодной воде желатином, размешиваем, доводим до кипения и охлаждаем. Заливаем рыбу небольшим количеством охлажденного желе, чтобы оно прикрепилось к рыбе, и ставим на холод.
- Застывшую рыбу снова заливаем желе и ставим на холод. К готовой рыбе подаем хрен с уксусом.
На рыбу можно положить раковые шейки.
Салат «С новым счастьем, Галя!»
Из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Крабы (консервированные) — 150 г
- Рис (вареный) — 1 ст. л.
- Яйца (вареные)— 3 шт.
- Консервированная кукуруза — 150 г
- Майонез — 250 г
- Пекинская капуста — 450 г
- Соль — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Капусту шинкуем и смешиваем с кукурузой (без сока), рисом, мелко нарезанными яйцами и крабами.
- Заправляем салат майонезом, подсаливаем, выкладываем в салатник и подаем.
Гусь с рисом и изюмом «Новогодняя мечта»
По рецепту киллера-гурмана из кинофильма «Операция «С новым годом»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Гусь — 1 шт.
- Рис — 2,5 стакана
- Изюм — 1,5 стакана
- Горчица — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Майонез — по вкусу
- Смесь специй — по вкусу
- Вино (любой марки, с горчинкой) — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Замачиваем рис в вине на 2 часа. Затем отвариваем его практически до готовности, подсаливаем и смешиваем с промытым изюмом.
- Подготовленную тушку гуся смазываем солью, горчицей, специями, майонезом и оставляем на час. После заполняем внутреннюю полость гуся рисом с изюмом, зашиваем толстой нитью, кладем птицу в гусятницу и запекаем в разогретой до 180 С духовке до готовности, периодически поливая птицу вытапливающимся жиром.
- Готового гуся разделываем на порционные кусочки, удалив нитку и вынув рис. Рис выкладываем на тарелку, на него кладем гуся и подаем.
Водка «Инь-Ян»
По рецепту Андрея Эпштейна из кинофильма «Операция «С новым годом»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Водка — 100 г
- Апельсин — 1 шт.
- Лимон — 15 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Апельсин нарезаем колечками вместе с кожурой и поджариваем с двух сторон на сковороде (без масла).
- Кружок лимона кладем в чашку, заливаем небольшим количеством кипятка, накрываем и даем немного настояться. После лимон вынимаем, кипяток сливаем, а в чашку наливаем водку.
Торт «Подарок бизнесмена»
Из кинофильма «Операция «С новым годом»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита:
- Яйца — 6 шт.
- Сахар — 1 ст.
- Сметана — 1 ст.
- Мука — 2,5 ст.
- Ванильный сахар — по вкусу
- Сухари молотые — по вкусу
Для помадки:
- Молоко — 0,5 ст.
- Сахар — 1 ст.
- Ванилин — по вкусу
- Сливочное масло — 1 ч.л.
Для украшения:
- Апельсины — 2 шт.
- Персики — 2 шт.
- Бананы — 5 шт.
- Орехи — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Отделяем белки от желтков и растираем желтки до бела с 3/4 стакана сахара. После добавляем ванильный сахар, сметану, муку и хорошо перемешиваем.
- Отдельно взбиваем в крепкую пену яичные белки, постепенно добавляя оставшийся сахар.
- Взбитые белки понемногу вводим в желтковую массу и все перемешиваем сверху вниз.
- Форму для торта смазываем маслом, посыпаем молотыми сухарями, осторожно перекладываем в нее тесто и выпекаем в нежаркой духовке около получаса.
- Для помадки доводим до кипения молоко, добавляем в него сахар, ванилин и варим на слабом до тех пор, пока капля кипящей помадки, брошенная в стакан, не будет оседать на дно. В горячую помадку добавляем сливочное масло и перемешиваем.
- Готовый торт сверху украшаем орехами и смазываем помадкой, стенки украшаем дольками апельсинов и персиков. Выкладываем торт на блюдо, вокруг кладем очищенные от кожуры бананы, сверху ставим свечи для торта, зажигаем и подаем.
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