Четыре вкуса

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Старый Новый год: праздничное меню

Новогодние праздники одни из самых ярких и волшебных в году, а потому вдвойне приятнее снова сесть за праздничный стол и встретить приход Нового года по старому, юлианскому календарю. А праздничное настроение помогут создать старые новогодние кинофильмы и меню на Новый Год.

Старый Новый год: праздничное меню

Яйца «Новогодний сюрприз для Себейкиных»

Из кинофильма «Старый Новый год»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Яйца — 4 шт.
  • Ветчина — 120 г
  • Зеленый лук — 20 г
  • Сметана — 150 г
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Хрен (корень) — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Круто сваренные яйца очищаем, разрезаем пополам и вынимаем желтки.
  2. Ветчину и зеленый лук мелко нарезаем, добавляем рубленые желтки, немного сметаны, соль и все хорошо перемешиваем. Получившейся начинкой наполняем половинки яиц.
  3. На блюдо выкладываем тонкие ломтики огурца, а на них фаршированные половинки яиц.
  4. Хрен натираем на мелкой терке, смешиваем со сметаной, присаливаем и заливаем яйца.

Салат «Путь к сердцу Жени Лукашина»

По рецепту Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Картофель — 4 шт.
  • Яйца — 5 шт.
  • Колбаса докторская (или вареная) — 250 г
  • Соленые огурцы — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Свежее яблоко — 0,5 шт.
  • Репчатый лук — 0,5 шт.
  • Зеленый горошек (консервированный) —250 г
  • Майонез — 250 г
  • Соль — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Отвариваем картофель (в кожуре), морковь и яйца.
    Нарезаем мелким кубиком огурцы, лук, колбасу, очищенное от кожуры яблоко и смешиваем с зеленым горошком (без сока).
  2. Готовые картофель, морковь и яйца очищаем, нарезаем мелким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам.
  3. Салат хорошо перемешиваем, заправляем майонезом, выкладываем в салатник и подаем.

Заливной сом «Прощай, Ипполит»

По рецепту Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Сом — 400 г
  • Корень петрушки — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Желатин — 10 г
  • Лимон — по вкусу
  • Зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Сома отвариваем целым куском с добавлением соли, перца, лука, моркови и корня петрушки, охлаждаем и нарезаем ломтиками. Выкладываем куски рыбы на блюдо так, чтобы между ними оставались промежутки и украшаем тонкими кружочками лимона, зеленью и вареными овощами.
  2. Бульон размешиваем с размоченным в холодной воде желатином, размешиваем, доводим до кипения и охлаждаем. Заливаем рыбу небольшим количеством охлажденного желе, чтобы оно прикрепилось к рыбе, и ставим на холод.
  3. Застывшую рыбу снова заливаем желе и ставим на холод. К готовой рыбе подаем хрен с уксусом.

На рыбу можно положить раковые шейки.

Салат «С новым счастьем, Галя!»

Из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Крабы (консервированные) — 150 г
  • Рис (вареный) — 1 ст. л.
  • Яйца (вареные)— 3 шт.
  • Консервированная кукуруза — 150 г
  • Майонез — 250 г
  • Пекинская капуста — 450 г
  • Соль — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Капусту шинкуем и смешиваем с кукурузой (без сока), рисом, мелко нарезанными яйцами и крабами.
  2. Заправляем салат майонезом, подсаливаем, выкладываем в салатник и подаем.

Гусь с рисом и изюмом «Новогодняя мечта»

По рецепту киллера-гурмана из кинофильма «Операция «С новым годом»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Гусь — 1 шт.
  • Рис — 2,5 стакана
  • Изюм — 1,5 стакана
  • Горчица — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Майонез — по вкусу
  • Смесь специй — по вкусу
  • Вино (любой марки, с горчинкой) — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Замачиваем рис в вине на 2 часа. Затем отвариваем его практически до готовности, подсаливаем и смешиваем с промытым изюмом.
  2. Подготовленную тушку гуся смазываем солью, горчицей, специями, майонезом и оставляем на час. После заполняем внутреннюю полость гуся рисом с изюмом, зашиваем толстой нитью, кладем птицу в гусятницу и запекаем в разогретой до 180 С духовке до готовности, периодически поливая птицу вытапливающимся жиром.
  3. Готового гуся разделываем на порционные кусочки, удалив нитку и вынув рис. Рис выкладываем на тарелку, на него кладем гуся и подаем.

Водка «Инь-Ян»

По рецепту Андрея Эпштейна из кинофильма «Операция «С новым годом»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Водка — 100 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Лимон — 15 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Апельсин нарезаем колечками вместе с кожурой и поджариваем с двух сторон на сковороде (без масла).
  2. Кружок лимона кладем в чашку, заливаем небольшим количеством кипятка, накрываем и даем немного настояться. После лимон вынимаем, кипяток сливаем, а в чашку наливаем водку.

Торт «Подарок бизнесмена»

Из кинофильма «Операция «С новым годом»

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для бисквита:

  • Яйца — 6 шт.
  • Сахар — 1 ст.
  • Сметана — 1 ст.
  • Мука — 2,5 ст.
  • Ванильный сахар — по вкусу
  • Сухари молотые — по вкусу

Для помадки:

  • Молоко — 0,5 ст.
  • Сахар — 1 ст.
  • Ванилин — по вкусу
  • Сливочное масло — 1 ч.л.

Для украшения:

  • Апельсины — 2 шт.
  • Персики — 2 шт.
  • Бананы — 5 шт.
  • Орехи — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Отделяем белки от желтков и растираем желтки до бела с 3/4 стакана сахара. После добавляем ванильный сахар, сметану, муку и хорошо перемешиваем.
  2. Отдельно взбиваем в крепкую пену яичные белки, постепенно добавляя оставшийся сахар.
  3. Взбитые белки понемногу вводим в желтковую массу и все перемешиваем сверху вниз.
  4. Форму для торта смазываем маслом, посыпаем молотыми сухарями, осторожно перекладываем в нее тесто и выпекаем в нежаркой духовке около получаса.
  5. Для помадки доводим до кипения молоко, добавляем в него сахар, ванилин и варим на слабом до тех пор, пока капля кипящей помадки, брошенная в стакан, не будет оседать на дно. В горячую помадку добавляем сливочное масло и перемешиваем.
  6. Готовый торт сверху украшаем орехами и смазываем помадкой, стенки украшаем дольками апельсинов и персиков. Выкладываем торт на блюдо, вокруг кладем очищенные от кожуры бананы, сверху ставим свечи для торта, зажигаем и подаем.
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