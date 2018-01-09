Старый Новый год: праздничное меню

Новогодние праздники одни из самых ярких и волшебных в году, а потому вдвойне приятнее снова сесть за праздничный стол и встретить приход Нового года по старому, юлианскому календарю. А праздничное настроение помогут создать старые новогодние кинофильмы и меню на Новый Год.

Яйца «Новогодний сюрприз для Себейкиных» Из кинофильма «Старый Новый год» ИНГРЕДИЕНТЫ Яйца — 4 шт.

Ветчина — 120 г

Зеленый лук — 20 г

Сметана — 150 г

Свежий огурец — 1 шт.

Хрен (корень) — по вкусу СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Круто сваренные яйца очищаем, разрезаем пополам и вынимаем желтки. Ветчину и зеленый лук мелко нарезаем, добавляем рубленые желтки, немного сметаны, соль и все хорошо перемешиваем. Получившейся начинкой наполняем половинки яиц. На блюдо выкладываем тонкие ломтики огурца, а на них фаршированные половинки яиц. Хрен натираем на мелкой терке, смешиваем со сметаной, присаливаем и заливаем яйца. Салат «Путь к сердцу Жени Лукашина» По рецепту Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром» ИНГРЕДИЕНТЫ Картофель — 4 шт.

Яйца — 5 шт.

Колбаса докторская (или вареная) — 250 г

Соленые огурцы — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Свежее яблоко — 0,5 шт.

Репчатый лук — 0,5 шт.

Зеленый горошек (консервированный) —250 г

Майонез — 250 г

Соль — по вкусу СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Отвариваем картофель (в кожуре), морковь и яйца. Нарезаем мелким кубиком огурцы, лук, колбасу, очищенное от кожуры яблоко и смешиваем с зеленым горошком (без сока). Готовые картофель, морковь и яйца очищаем, нарезаем мелким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам. Салат хорошо перемешиваем, заправляем майонезом, выкладываем в салатник и подаем. Заливной сом «Прощай, Ипполит» По рецепту Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром» ИНГРЕДИЕНТЫ Сом — 400 г

Корень петрушки — 100 г

Лук — 1 шт.

Желатин — 10 г

Лимон — по вкусу

Зелень — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Сома отвариваем целым куском с добавлением соли, перца, лука, моркови и корня петрушки, охлаждаем и нарезаем ломтиками. Выкладываем куски рыбы на блюдо так, чтобы между ними оставались промежутки и украшаем тонкими кружочками лимона, зеленью и вареными овощами. Бульон размешиваем с размоченным в холодной воде желатином, размешиваем, доводим до кипения и охлаждаем. Заливаем рыбу небольшим количеством охлажденного желе, чтобы оно прикрепилось к рыбе, и ставим на холод. Застывшую рыбу снова заливаем желе и ставим на холод. К готовой рыбе подаем хрен с уксусом. На рыбу можно положить раковые шейки. Салат «С новым счастьем, Галя!» Из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром» ИНГРЕДИЕНТЫ Крабы (консервированные) — 150 г

Рис (вареный) — 1 ст. л.

Яйца (вареные)— 3 шт.

Консервированная кукуруза — 150 г

Майонез — 250 г

Пекинская капуста — 450 г

Соль — по вкусу СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Капусту шинкуем и смешиваем с кукурузой (без сока), рисом, мелко нарезанными яйцами и крабами. Заправляем салат майонезом, подсаливаем, выкладываем в салатник и подаем. Гусь с рисом и изюмом «Новогодняя мечта» По рецепту киллера-гурмана из кинофильма «Операция «С новым годом» ИНГРЕДИЕНТЫ Гусь — 1 шт.

Рис — 2,5 стакана

Изюм — 1,5 стакана

Горчица — по вкусу

Соль — по вкусу

Майонез — по вкусу

Смесь специй — по вкусу

Вино (любой марки, с горчинкой) — по вкусу СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Замачиваем рис в вине на 2 часа. Затем отвариваем его практически до готовности, подсаливаем и смешиваем с промытым изюмом. Подготовленную тушку гуся смазываем солью, горчицей, специями, майонезом и оставляем на час. После заполняем внутреннюю полость гуся рисом с изюмом, зашиваем толстой нитью, кладем птицу в гусятницу и запекаем в разогретой до 180 С духовке до готовности, периодически поливая птицу вытапливающимся жиром. Готового гуся разделываем на порционные кусочки, удалив нитку и вынув рис. Рис выкладываем на тарелку, на него кладем гуся и подаем. Водка «Инь-Ян» По рецепту Андрея Эпштейна из кинофильма «Операция «С новым годом» ИНГРЕДИЕНТЫ Водка — 100 г

Апельсин — 1 шт.

Лимон — 15 г СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Апельсин нарезаем колечками вместе с кожурой и поджариваем с двух сторон на сковороде (без масла). Кружок лимона кладем в чашку, заливаем небольшим количеством кипятка, накрываем и даем немного настояться. После лимон вынимаем, кипяток сливаем, а в чашку наливаем водку. Торт «Подарок бизнесмена» Из кинофильма «Операция «С новым годом» ИНГРЕДИЕНТЫ Для бисквита: Яйца — 6 шт.

Сахар — 1 ст.

Сметана — 1 ст.

Мука — 2,5 ст.

Ванильный сахар — по вкусу

Сухари молотые — по вкусу Для помадки: Молоко — 0,5 ст.

Сахар — 1 ст.

Ванилин — по вкусу

Сливочное масло — 1 ч.л. Для украшения: Апельсины — 2 шт.

Персики — 2 шт.

Бананы — 5 шт.

Орехи — по вкусу СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Отделяем белки от желтков и растираем желтки до бела с 3/4 стакана сахара. После добавляем ванильный сахар, сметану, муку и хорошо перемешиваем. Отдельно взбиваем в крепкую пену яичные белки, постепенно добавляя оставшийся сахар. Взбитые белки понемногу вводим в желтковую массу и все перемешиваем сверху вниз. Форму для торта смазываем маслом, посыпаем молотыми сухарями, осторожно перекладываем в нее тесто и выпекаем в нежаркой духовке около получаса. Для помадки доводим до кипения молоко, добавляем в него сахар, ванилин и варим на слабом до тех пор, пока капля кипящей помадки, брошенная в стакан, не будет оседать на дно. В горячую помадку добавляем сливочное масло и перемешиваем. Готовый торт сверху украшаем орехами и смазываем помадкой, стенки украшаем дольками апельсинов и персиков. Выкладываем торт на блюдо, вокруг кладем очищенные от кожуры бананы, сверху ставим свечи для торта, зажигаем и подаем.