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Четыре вкуса

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Готовим галету с лисичками и овощами

Фото к рецепту: Галета с овощами и лисичками

Ингредиенты

  • вода тёплая - 120 мл
  • растительное масло - 50 мл
  • мука - 250 г
  • разрыхлитель - щепотка
  • соль - 0,3 ч.л.
  • начинка:
  • лисички
  • паприка
  • картофель
  • лук, чеснок
  • моцарелла
  • кетчуп
  • растительное масло для жарки
  • соль, молотый перец

Фото рецепта

Галета с овощами и лисичками: шаг 1
1. В обычную муку с разрыхлителем всыпать овсяную и перемолотое семя льна.
Галета с овощами и лисичками: шаг 2
2. Влить растительное масло.
Галета с овощами и лисичками: шаг 3
3. Влить тёплую воду с солью или разбавленное молоко.
Галета с овощами и лисичками: шаг 4
4. Замесить податливое тесто. Накрыть и подготовить начинку.
Галета с овощами и лисичками: шаг 5
5. Нашинковать лук.
Галета с овощами и лисичками: шаг 6
6. Измельчить чеснок. Здесь на несколько блюд чеснок.
Галета с овощами и лисичками: шаг 7
7. Высыпать лук,чеснок в сковороду с растительным маслом.
Галета с овощами и лисичками: шаг 8
8. Обжарить и перенести на тарелку.
Галета с овощами и лисичками: шаг 9
9. В той же сковороде прогреть грибы до выпаривания лишней воды.
Галета с овощами и лисичками: шаг 10
10. Паприку нарезать мелко.
Галета с овощами и лисичками: шаг 11
11. Варёный картофель натереть крупно.
Галета с овощами и лисичками: шаг 12
12. Тесто скатать в шар и раскатать в круг.
Галета с овощами и лисичками: шаг 13
13. Нанести кетчуп первым слоем.
Галета с овощами и лисичками: шаг 14
14. Далее картофель.
Галета с овощами и лисичками: шаг 15
15. Лук с чесноком.
Галета с овощами и лисичками: шаг 16
16. Лисички.
Галета с овощами и лисичками: шаг 17
17. Паприку.
Галета с овощами и лисичками: шаг 18
18. Моцареллу тёртую.
Галета с овощами и лисичками: шаг 19
19. Защипать края галеты.
Галета с овощами и лисичками: шаг 20
20. Запечь 15 минут.
Галета с овощами и лисичками: шаг 21
21. Нарезать можно сразу.
Галета с овощами и лисичками: шаг 22
22. И попробовать.
Кушать подано!
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