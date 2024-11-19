Готовим галету с лисичками и овощами

Ингредиенты
- вода тёплая - 120 мл
- растительное масло - 50 мл
- мука - 250 г
- разрыхлитель - щепотка
- соль - 0,3 ч.л.
- начинка:
- лисички
- паприка
- картофель
- лук, чеснок
- моцарелла
- кетчуп
- растительное масло для жарки
- соль, молотый перец
Фото рецепта
1. В обычную муку с разрыхлителем всыпать овсяную и перемолотое семя льна.
2. Влить растительное масло.
3. Влить тёплую воду с солью или разбавленное молоко.
4. Замесить податливое тесто. Накрыть и подготовить начинку.
5. Нашинковать лук.
6. Измельчить чеснок. Здесь на несколько блюд чеснок.
7. Высыпать лук,чеснок в сковороду с растительным маслом.
8. Обжарить и перенести на тарелку.
9. В той же сковороде прогреть грибы до выпаривания лишней воды.
10. Паприку нарезать мелко.
11. Варёный картофель натереть крупно.
12. Тесто скатать в шар и раскатать в круг.
13. Нанести кетчуп первым слоем.
14. Далее картофель.
15. Лук с чесноком.
16. Лисички.
17. Паприку.
18. Моцареллу тёртую.
19. Защипать края галеты.
20. Запечь 15 минут.
21. Нарезать можно сразу.
22. И попробовать.
Кушать подано!
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