Фанта домашняя из апельсиновых корок

Рецепт приготовления

Нарежьте апельсиновые корки полосками, залейте литром кипятка, накройте крышкой и оставьте на 12 часов.

Достаньте корки из воды и перебейте в блендере.

Воду прокипятие и залейтье перебитые апельсиновые корки.

Закройте крышкой и оставьте на 6 часов.

Спустя время процедите через марлю.

Измерьте количество жидкости и долейте обычной воды до объема 1 литр.

Добавьте 700 грамм сахара.

Поставьте на плиту и доведите до кипения.

После добавьте лимонную кислоту и охладите.

Получится литр концентрата.

Концентрат оптимально разведите в пропорции 1 часть концентрата + 2 части воды (лучше газированной).

Его нужно хранить в холодильник и разводить перед употреблением.