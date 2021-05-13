Фанта домашняя из апельсиновых корок

Ингредиенты
- корки из апельсинов - 3 шт.
- кипяток - 1 л.
- сахар - 700 гр.
- лимонная кислота - 2 ч.л.
Рецепт приготовления
Нарежьте апельсиновые корки полосками, залейте литром кипятка, накройте крышкой и оставьте на 12 часов.
Достаньте корки из воды и перебейте в блендере.
Воду прокипятие и залейтье перебитые апельсиновые корки.
Закройте крышкой и оставьте на 6 часов.
Спустя время процедите через марлю.
Измерьте количество жидкости и долейте обычной воды до объема 1 литр.
Добавьте 700 грамм сахара.
Поставьте на плиту и доведите до кипения.
После добавьте лимонную кислоту и охладите.
Получится литр концентрата.
Концентрат оптимально разведите в пропорции 1 часть концентрата + 2 части воды (лучше газированной).
Его нужно хранить в холодильник и разводить перед употреблением.
Свежие комментарии