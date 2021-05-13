Четыре вкуса

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Фанта домашняя из апельсиновых корок

Фото к рецепту: Фанта домашняя из апельсиновых корок

Ингредиенты

  • корки из апельсинов - 3 шт.
  • кипяток - 1 л.
  • сахар - 700 гр.
  • лимонная кислота - 2 ч.л.

Рецепт приготовления

Нарежьте апельсиновые корки полосками, залейте литром кипятка, накройте крышкой и оставьте на 12 часов.

Воду прокипятие и залейтье перебитые апельсиновые корки.

Закройте крышкой и оставьте на 6 часов.

Спустя время процедите через марлю.

Измерьте количество жидкости и долейте обычной воды до объема 1 литр.

Добавьте 700 грамм сахара.

Поставьте на плиту и доведите до кипения.

После добавьте лимонную кислоту и охладите.

Получится литр концентрата.

Концентрат оптимально разведите в пропорции 1 часть концентрата + 2 части воды (лучше газированной).

Его нужно хранить в холодильник и разводить перед употреблением.

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