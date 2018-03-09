Этот десерт настолько вкусен, что его едят забывая о диете и калориях. Тыква и крем-брюле очень вкусны сами по себе, но их сочетание просто совершенно! Нежнейший тыквенный крем-брюле с тонкой хрустящей корочкой из карамели и ароматом корицы – искушение для всех сладкоежек!

Ингредиенты для карамели:

– 150 гр сахара (1 чашка);

– 100 мл воды (1/2 чашки).

Ингредиенты для крема:

– тыква (450-500 гр);

– 6 яиц;

– 150 гр сахара (1 чашка);

– 500 мл молока (2 чашки);

– 2 ст.л. рома (по вкусу);

– ½ ч.л. корицы или ванильной эссенции (по вкусу).

Приготовление карамели:

1. Воду с сахаром варите в обычной кастрюле на небольшом огне, пока сахар полностью не растопится (около 2 минут), периодически мешайте. Спустя 2 минуты сделайте огонь меньше и продолжайте варить сироп уже не мешая, чтобы сахар карамелизовался. Важно чтобы карамель не пригорела и не почернела (вкус становится горьким). Горячую карамель распределите по стенкам кастрюли и остудите.

Приготовление крема:

2. Сырую тыкву измельчите блендером или отварите (кубиками) в небольшом количестве воды .

3. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте в яичную смесь горячее молоко и тыквенное пюре. В самом конце добавьте ром, ванильную эссенцию или корицу.

4. Перелейте смесь в кастрюлю с карамелью и поставьте в духовку на противень (или другую посуду) с горячей водой (уровень воды должен доходить до половины кастрюли). Выпекайте крем-брюле 40-50 минут на средней температуре (около 175 градусов). Готовность крема-брюле определите с помощью обычной зубочистки.

5. Достаньте крем-брюле из духовки и остудите прямо в кастрюле. Остывший десерт поставьте в холодильник на 4-5 часов или на ночь.

6. Перед тем как разрезать и подать десерт, ножом пройдитесь по стенкам посуды, чтобы крем отошел от стенок. Уверенным движением переверните десерт на блюдо.