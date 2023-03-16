Готовим вкусные картофельные лодочки

Ингредиенты
картофель 2 шт.
морковь 1 шт.
кабачок 1 шт.
чеснок 3 зубчика
орехи грецкие 100 гр.
томатная паста 1 ст.л.
соус соевый 1 ст.л.
масло растительное 2 ст.л.
перец
соль
Фото рецепта
1. Морковь и кабачок помыть , почистить и нарезать длинными полосками .
2. Скрутить в рулетики кабачок и морковь. Можно скрепить зубочистками и поставить в морозилку минут на 10 , потом убрать зубочистки тогда рулетики не будут распадаться.
3. Картофель разрезать на пополам и вынуть середину.
4. В мои лодочки поместилось по два рулетика
5. В отдельной посуде смешиваем чеснок, соевый соус, орехи и томатную пасту
6. В картофельную лодочку кладём начинку и сверху наши рулетики
7. Солим, перчим, поливаем растительным маслом и посыпаем тертыми орехами
8. Выпекаем наши лодочки 20-30 минут.
Кушать подано!
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