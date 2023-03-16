Четыре вкуса

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Готовим вкусные картофельные лодочки

Фото к рецепту: Картофельные лодочки с рулетиками

Ингредиенты

картофель 2 шт.

морковь 1 шт.

кабачок 1 шт.

чеснок 3 зубчика

орехи грецкие 100 гр.

томатная паста 1 ст.л.

соус соевый 1 ст.л.

масло растительное 2 ст.л.

перец

соль

Фото рецепта

Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 1
1. Морковь и кабачок помыть , почистить и нарезать длинными полосками .
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 2
2. Скрутить в рулетики кабачок и морковь. Можно скрепить зубочистками и поставить в морозилку минут на 10 , потом убрать зубочистки тогда рулетики не будут распадаться.
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 3
3. Картофель разрезать на пополам и вынуть середину.
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 4
4. В мои лодочки поместилось по два рулетика
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 5
5. В отдельной посуде смешиваем чеснок, соевый соус, орехи и томатную пасту
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 6
6. В картофельную лодочку кладём начинку и сверху наши рулетики
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 7
7. Солим, перчим, поливаем растительным маслом и посыпаем тертыми орехами
Картофельные лодочки с рулетиками: шаг 8
8. Выпекаем наши лодочки 20-30 минут.
Кушать подано!
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