Готовим салат «Тунец под шубой»

Ингредиенты
картофель — 1 шт.
тунец — 1 бан.
яйцо куриное — 2 шт.
морковь — 1 шт.
свекла — 1 шт.
майонез
лук зеленый
Рецепт приготовления
1. Варим яйца вкрутую.
Отделяем белки от желтков.
Нарезаем белки мелким кубиком.
2. Также нарезаем вареную морковь.
3. И картофель.
4. Укладывать салат я буду в формочки по 250 мл.
Первым слоем выкладываем картофель.
Далее - слой майонеза.
Затем я кладу консервированный тунец.
Можно использовать любую другую рыбу.
Немножко зеленого лука и майонез.
Затем выкладываем слой из белков.
Слой майонеза. И желтки. Снова майонез.
Теперь кладем морковь, майонез.
Слой из вареного буряка.
Вареный буряк я закручиваю на зиму, чтобы всегда была готовая заготовка под рукой.
Повторяем выкладывать слои, пока не дойдем до верха формы.
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