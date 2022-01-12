Готовим салат «Тунец под шубой»

картофель — 1 шт.

тунец — 1 бан.

яйцо куриное — 2 шт.

морковь — 1 шт.

свекла — 1 шт.

майонез

лук зеленый

Рецепт приготовления

1. Варим яйца вкрутую.

Отделяем белки от желтков.

Нарезаем белки мелким кубиком.

2. Также нарезаем вареную морковь.

3. И картофель.

4. Укладывать салат я буду в формочки по 250 мл.

Первым слоем выкладываем картофель.

Далее - слой майонеза.

Затем я кладу консервированный тунец.

Можно использовать любую другую рыбу.

Немножко зеленого лука и майонез.

Затем выкладываем слой из белков.

Слой майонеза. И желтки. Снова майонез.

Теперь кладем морковь, майонез.

Слой из вареного буряка.

Вареный буряк я закручиваю на зиму, чтобы всегда была готовая заготовка под рукой.

Повторяем выкладывать слои, пока не дойдем до верха формы.