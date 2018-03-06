Грузинский салат с фасолью станет украшение любого стола. Оригинальный и вкусныйсалат из красной консервированной фасоли с сухариками приятно вас удивит, а кинза придаст постному салату особую изюминку. Попробуйте приготовить вкусный салат по-грузински: и новые вкусовые эмоции вам обеспечены.
А, как (и из чего) приготовить потрясающий салат с фасолью, я вам сейчас и расскажу. Из минимального количества ингредиентов вы получите очень вкусное и в меру остренькое блюдо.
Ингредиенты:
- чеснок — 2-3 зубчика;
- черный молотый перец;
- красный острый молотый перец;
- красная консервированная фасоль — 1 банка;
- пучок кинзы;
- ржаные сухарики.
Грузинский салат с фасолью. Пошаговый рецепт
- Изначально для приготовления грузинского салата подготовим емкость, в которой будем соединять и перемешивать все ингредиенты (в моем случае — это глубокий салатник).
- Одну баночку красной консервированной фасоли в томатном соусе (это примерно 200 грамм) без томата перекладываем в салатник.
Совет: для грузинского салата подойдет как красная, так и белая консервированная фасоль. Вот только как по мне, то салат, приготовленный с красной фасолью, смотрится более оригинально. Очень часто фасоль можно встретить в остром томатном соусе: но я предпочитаю в нейтральном соусе, без дополнительных специй.
- В салатник к фасоли добавляем черный молотый перец и острый красный молотыйперец по вкусу.
- Чеснок (по рецепту) мелко нарезаем при помощи ножа (у меня зубчики чеснока небольшие, поэтому я взяла три зубчика, но если у вас крупные — то два зубчика будет достаточно) и добавляем в салатник к фасоли.
- Кинзу мелко нарезаем и отправляем в салатник.
Совет: не все любят кинзу, при большом желании ее можно заменить на свежую петрушку. Но грузинскому салату именно кинза придает пикантности, а не петрушка — это по моему мнению.
- Все ингредиенты салата в салатнике перемешиваем, добавляем немного томатного соуса от фасоли (пару столовых ложек).
- И в самый последний момент всыпаем в салат ржаные сухарики (количество сухариков на ваше усмотрение) и перемешиваем.
Совет: чтобы приготовить сухарики, нужно хлеб нарезать на маленькие кубики и подсушить на сухой сковороде. Или использовать готовые кириешки из ржаного хлеба — тоже очень вкусно.
Подаем салат к столу сразу же после приготовления, потому что если грузинское блюдо с фасолью немного постоит, то сухарики размокнут, и салат потеряет свои вкусовые качества.
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