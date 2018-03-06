Грузинский салат с фасолью станет украшение любого стола. Оригинальный и вкусныйсалат из красной консервированной фасоли с сухариками приятно вас удивит, а кинза придаст постному салату особую изюминку. Попробуйте приготовить вкусный салат по-грузински: и новые вкусовые эмоции вам обеспечены.

А, как (и из чего) приготовить потрясающий салат с фасолью, я вам сейчас и расскажу. Из минимального количества ингредиентов вы получите очень вкусное и в меру остренькое блюдо.

Ингредиенты:

чеснок — 2-3 зубчика;

черный молотый перец;

красный острый молотый перец;

красная консервированная фасоль — 1 банка;

пучок кинзы;

ржаные сухарики.

Грузинский салат с фасолью. Пошаговый рецепт

Изначально для приготовления грузинского салата подготовим емкость, в которой будем соединять и перемешивать все ингредиенты (в моем случае — это глубокий салатник). Одну баночку красной консервированной фасоли в томатном соусе (это примерно 200 грамм) без томата перекладываем в салатник.

Совет: для грузинского салата подойдет как красная, так и белая консервированная фасоль. Вот только как по мне, то салат, приготовленный с красной фасолью, смотрится более оригинально. Очень часто фасоль можно встретить в остром томатном соусе: но я предпочитаю в нейтральном соусе, без дополнительных специй.

В салатник к фасоли добавляем черный молотый перец и острый красный молотыйперец по вкусу. Чеснок (по рецепту) мелко нарезаем при помощи ножа (у меня зубчики чеснока небольшие, поэтому я взяла три зубчика, но если у вас крупные — то два зубчика будет достаточно) и добавляем в салатник к фасоли. Кинзу мелко нарезаем и отправляем в салатник.

Совет: не все любят кинзу, при большом желании ее можно заменить на свежую петрушку. Но грузинскому салату именно кинза придает пикантности, а не петрушка — это по моему мнению.

Все ингредиенты салата в салатнике перемешиваем, добавляем немного томатного соуса от фасоли (пару столовых ложек). И в самый последний момент всыпаем в салат ржаные сухарики (количество сухариков на ваше усмотрение) и перемешиваем.

Совет: чтобы приготовить сухарики, нужно хлеб нарезать на маленькие кубики и подсушить на сухой сковороде. Или использовать готовые кириешки из ржаного хлеба — тоже очень вкусно.

Подаем салат к столу сразу же после приготовления, потому что если грузинское блюдо с фасолью немного постоит, то сухарики размокнут, и салат потеряет свои вкусовые качества.