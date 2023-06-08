Рецепт вкусных голубцов из кабачков

1. Подготовить рис:

• залить крупу холодной водой (250-300 мл)

• довести воду до кипения и выключить нагрев

• накрыть емкость с рисом крышкой и оставить на 10-15 минут

2. Нарезать кабачок слайсам, толщиной 2-3 мм

3. Пересыпать набухший рис в тарелку и оставить до полного остывания

4. Приготовить томатный соус:

• измельчить лук и морковь

• обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости и золотистого цвета

• добавить в зажарку, томатную пасту сметану и воду – перемешать

• добавить в соус приправы (мускатный орех, кориандр, паприка), а также соль и перец

• по желанию, можно добавить вустерширский соус

• тушить соус под закрытой крышкой на медленном огне 3-5 минут

• выключить нагрев и отставить пока соус в сторону

5. Приготовить начинку:

• измельчить лук, чеснок и укроп

• добавить измельченные лук/чеснок/укроп, а также соль/перец в фарш – перемешать

• сюда же добавить остывший рис – перемешать

6. Сформировать голубцы:

• на каждый слайс кабачка выложить немного (около 1 ст.л.) начинки

• свернуть слайс в рулетик с начинкой внутри

• конец рулетика закрепить зубочисткой

7. Сформированные голубцы оставить на 10-15 минут

8. Затем удалить зубочистки и выложить заготовки голубцов в форму для запекания

9. Залить заготовки голубцов томатным соусом

10. Запекать 30-40 минут при температуре 180 градусов

11. При подаче присыпать тертым пармезаном

12. Подавать со сметаной

Кушать подано!