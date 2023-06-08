Рецепт вкусных голубцов из кабачков

Ингредиенты
- кабачки – 700-800 гр
- начинка:
- фарш – 500-550 гр
- рис – 100-150 гр
- лук – 100 гр
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп (по желанию)
- соль
- черный перец
- соус:
- лук – 100 гр
- морковь – 100 гр
- томатная паста – 100 гр
- сметана – 100 гр
- растительное масло – 3-4 ст.л.
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- кориандр – 0,5 ч.л.
- паприка – 0,5 ч.л.
- вустерширский соус (по желанию) – 1-2 ст.л.
- соль
- черный перец
- дополнительно:
- сыр пармезан (по желанию)
- сметана
Рецепт приготовления
1. Подготовить рис:
• залить крупу холодной водой (250-300 мл)
• довести воду до кипения и выключить нагрев
• накрыть емкость с рисом крышкой и оставить на 10-15 минут
2. Нарезать кабачок слайсам, толщиной 2-3 мм
3. Пересыпать набухший рис в тарелку и оставить до полного остывания
4. Приготовить томатный соус:
• измельчить лук и морковь
• обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости и золотистого цвета
• добавить в зажарку, томатную пасту сметану и воду – перемешать
• добавить в соус приправы (мускатный орех, кориандр, паприка), а также соль и перец
• по желанию, можно добавить вустерширский соус
• тушить соус под закрытой крышкой на медленном огне 3-5 минут
• выключить нагрев и отставить пока соус в сторону
5. Приготовить начинку:
• измельчить лук, чеснок и укроп
• добавить измельченные лук/чеснок/укроп, а также соль/перец в фарш – перемешать
• сюда же добавить остывший рис – перемешать
6. Сформировать голубцы:
• на каждый слайс кабачка выложить немного (около 1 ст.л.) начинки
• свернуть слайс в рулетик с начинкой внутри
• конец рулетика закрепить зубочисткой
7. Сформированные голубцы оставить на 10-15 минут
8. Затем удалить зубочистки и выложить заготовки голубцов в форму для запекания
9. Залить заготовки голубцов томатным соусом
10. Запекать 30-40 минут при температуре 180 градусов
11. При подаче присыпать тертым пармезаном
12. Подавать со сметаной
Кушать подано!
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