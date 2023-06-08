Четыре вкуса

309 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рецепт вкусных голубцов из кабачков

Фото к рецепту: Голубцы из кабачков

Ингредиенты

  • кабачки – 700-800 гр
  • начинка:
  • фарш – 500-550 гр
  • рис – 100-150 гр
  • лук – 100 гр
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп (по желанию)
  • соль
  • черный перец
  • соус:
  • лук – 100 гр
  • морковь – 100 гр
  • томатная паста – 100 гр
  • сметана – 100 гр
  • растительное масло – 3-4 ст.л.
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • вустерширский соус (по желанию) – 1-2 ст.л.
  • соль
  • черный перец
  • дополнительно:
  • сыр пармезан (по желанию)
  • сметана

Рецепт приготовления

1. Подготовить рис:

• залить крупу холодной водой (250-300 мл)

• довести воду до кипения и выключить нагрев

• накрыть емкость с рисом крышкой и оставить на 10-15 минут

2. Нарезать кабачок слайсам, толщиной 2-3 мм

3. Пересыпать набухший рис в тарелку и оставить до полного остывания

4. Приготовить томатный соус:

• измельчить лук и морковь

• обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости и золотистого цвета

• добавить в зажарку, томатную пасту сметану и воду – перемешать

• добавить в соус приправы (мускатный орех, кориандр, паприка), а также соль и перец

• по желанию, можно добавить вустерширский соус

• тушить соус под закрытой крышкой на медленном огне 3-5 минут

• выключить нагрев и отставить пока соус в сторону

5. Приготовить начинку:

• измельчить лук, чеснок и укроп

• добавить измельченные лук/чеснок/укроп, а также соль/перец в фарш – перемешать

• сюда же добавить остывший рис – перемешать

6. Сформировать голубцы:

• на каждый слайс кабачка выложить немного (около 1 ст.л.) начинки

• свернуть слайс в рулетик с начинкой внутри

• конец рулетика закрепить зубочисткой

7. Сформированные голубцы оставить на 10-15 минут

8. Затем удалить зубочистки и выложить заготовки голубцов в форму для запекания

9. Залить заготовки голубцов томатным соусом

10. Запекать 30-40 минут при температуре 180 градусов

11. При подаче присыпать тертым пармезаном

12. Подавать со сметаной

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
мясорецептобедрецептыприготовлениезавтракголубцыужинКабачкиготовим домаовощи

Картина дня

наверх